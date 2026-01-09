Slovan sa rozhodol pre zmenu. Na post generálneho manažéra zasadne bývalý reprezentant

BC Slovan Bratislava vstupuje do novej etapy svojho fungovania. Majiteľ klubu, spoločnosť JTRE sport & entertainment, sa po vzájomnej dohode rozhodol ukončiť spoluprácu s doterajším generálnym manažérom Michalom Ondrušom.
Jeho nástupcom sa stal bývalý reprezentant a jedna z výrazných osobností slovenského basketbalu Radoslav Rančík.
„Na základe vzájomnej dohody sme dospeli k záveru, že klub potrebuje zmenu, ktorá nám umožní lepšie reagovať na aktuálne výzvy a pripraviť Slovan na ďalšie obdobie,“ uviedol výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.
Po dôkladnom zvažovaní a viacerých rozhovoroch padla voľba práve na Rančíka. „Rado má prirodzený rešpekt a výborné vzťahy v basketbalovej komunite doma aj v zahraničí, čo vyplýva z jeho dlhej medzinárodnej kariéry. Veríme v jeho schopnosť viesť klub otvorene a profesionálne,“ dodal Pelikán.
Klub zároveň zdôraznil, že zmena na poste generálneho manažéra nesúvisí s aktuálnymi výsledkami extraligového tímu, ale s celkovým novým smerovaním organizácie.
Trénerský štáb aj hráči majú naďalej plnú podporu majiteľa a príprava na nadchádzajúce zápasy pokračuje bez akýchkoľvek zmien.
Nový generálny manažér avizuje trpezlivý a systematický prístup. „Do tejto pozície neprichádzam s ambíciou byť najviditeľnejší človek v klube, ale nadviazať na dobré veci z minulosti a ďalej rozvíjať víziu klubu,“ povedal Rančík.
Zdôraznil, že jeho prvým krokom bude počúvanie trénerov, hráčov aj kolegov. „Správne rozhodnutia sa nerobia pod tlakom.“
Rančík chce do fungovania Slovana preniesť skúsenosti, ktoré nadobudol nielen v športe, ale aj mimo neho.
„Pracoval som s tímami a lídrami v prostredí, kde je tlak, výkon a zodpovednosť každodennou realitou. Vnímam to ako veľkú česť a zároveň zodpovednosť.
Nesľubujem rýchle riešenia, ale poctivú prácu, jasné hodnoty a tím, ktorý bude reprezentovať klub, Bratislavu aj Slovensko s hrdosťou a úctou k minulosti,“ dodal.
Prioritou majiteľa klubu zostáva stabilita, profesionálne prostredie a kontinuita, ale aj budovanie novej silnej značky BC Slovan Bratislava.
Dôležitou súčasťou tejto vízie je vytvorenie prostredia, ktoré pritiahne nielen verných, ale aj nových fanúšikov, pre ktorých chce klub dlhodobo pracovať.