Slovákov čaká príprava proti Portugalsku. Chceme dať priestor mladším hráčom, povedal tréner

„Áno, je to škoda. Je to však tak, leto patrí mládežníckym reprezentáciám. S tým sa nedá nič neurobiť. Určite by sme vyskúšali niekoľko mien z tímu do 20 rokov, ale budeme ich sledovať skrz ich reprezentácie,“ zamyslel sa reprezentačný tréner.

Na stretnutie s reprezentačnými kolegami sa tešil aj Samuel Volárik, práve Národné basketbalové centrum bude jeho klubovým pôsobiskom v nasledujúcom ročníku:

„Vždy rád prídem, keď mám možnosť. Som ešte mladý hráč a vždy je to pre mňa pocta prísť do reprezentácie. Zároveň môžem odštartovať predprípravnú časť svojho leta, pretože som si trochu oddýchol a teraz tak môžem začať makať. Viac sa trénuje basketbal, zároveň sa pripravujeme na novembrové okno.“

Vrcholom tohto letného bloku prípravy bude domáci dvojzápas s Portugalskom. S už tradičným súperom je možno otestovať nováčikov v zápasovom režime.