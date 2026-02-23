Handlová vsadila na istotu. Do tímu priniesla amerického rozohrávača

Basketbalisti MBK Baník Handlová.
Basketbalisti MBK Baník Handlová. (Autor: Facebook/MBK Baník Handlová)
23. feb 2026 o 21:54
V ročníkoch 2023/2024 a 2024/2025 si obliekal dres susednej Prievidze.

Basketbalistom Baníka Handlová pomôže v závere základnej časti Slovenskej basketbalovej ligy americký rozohrávač Cleveland Jackson.

Dvadsaťdeväťročný legionár sa na Slovensko vráti po necelých dvoch sezónach. V ročníkoch 2023/2024 a 2024/2025 si obliekal dres susednej Prievidze.

Po sezóne 2024/2025 odišiel zo Slovenska a jeho ďalšie kroky smerovali do Super League v Severnom Macedónsku.

Tam sa upísal tímu Tikveš, v ktorom dosahoval v priemere 12,2 bodu, 4 doskoky a 6,3 asistencie na jeden duel.

Z vážnych rodinných dôvodov však kontrakt v službách svojho posledného zamestnávateľa ukončil, informoval web klubu z Handlovej.

„Podobne ako pri výbere postu 3-4, na ktorý sme angažovali Sašu Belikova, aj v prípade výberu klasického rozohrávača sme vsadili na istotu. Dlhodobá časť súťaže je v pokročilom štádiu a my musíme konať rýchlo.

Preto si nemôžeme dovoliť experimenty s debutantmi, ani s hráčmi ktorí doposiaľ v Európe nepôsobili. Verím že sme urobili to najlepšie, čo sme v danom momente a za daných okolností urobiť mohli.

Do handlovskej šatne vstúpili dvaja skúsení a cieľavedomí hráči, ktorí našu súťaž veľmi dobre poznajú a všetci v klube dúfame, že podobne ako Saša, tak aj C.J. pomôže k výraznému zlepšeniu našej hry.

V tomto okamihu si už len veľmi ťažko môžeme klásť nejaké ciele, no veríme že v závere základnej časti vybojujeme aspoň lepšiu východiskovú pozíciu do štvrťfinálových bojov play off,“ uviedol pre klubový web manažér Baníka Pavel Procner.

