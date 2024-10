Európsky pohár znamená pre Prievidzu veľa. Máme svoje zbrane, znie z klubu

Prievidza sa dostala do skupinovej fázy ako tzv. lucky loser, keď síce v kvalifikačnom dvojzápase s maďarskou Albou Fehérvár neuspela (102:85, 104:84), ale na základe skóre si vybojovala miesto v J-skupine. Po mnohých rokoch tak bude mať EP FIBA dvojnásobné slovenské zastúpenie.

Na úvod svojho účinkovania v J-skupine privítajú doma gruzínske BC Kutaisi 2010 (streda 9. októbra o 19.00 h). Bronzový tím z predchádzajúceho ročníka Tipos SBL sa pokúsi v kvalitnej konkurencii zabojovať o postup do ďalšej fázy.

Ťažko povedať, či je to výhoda, že sme hrali kvalifikáciu, ale podľa mňa ide o obrovskú skúsenosť. Samotní hráči už budú vedieť, čo očakávať od týchto zápasov. Môžeme byť trochu uvoľnenejší, pretože vieme, na akej vysokej úrovni musíme hrať, aby sme v tomto pohári dosiahli víťazstvo,“ povedal pre TASR pred úvodným zápasom tréner Prievidze Saša Jankovič.

„Od začiatku sezóny je atmosféra v tíme vynikajúca. Po postupe do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA je morálka v družstve na najvyššej úrovni. Chalani poctivo makajú. Tento pohár pre nás znamená veľa. Celý realizačný tím, hráči, fanúšikovia a tiež klub sa už nevie dočkať stredy, keď sa začne súťaž.

„Sú to cenné skúsenosti, ktoré nám tieto zápasy dávajú. Myslím si, že najväčší rozdiel je v kvalite kádrov a v tom, že dokážu trestať akúkoľvek chybu. Bude potrebné hrať 40 minút koncentrovane. Verím, že práve toto nám dokáže neskôr pomôcť v domácej súťaži.

K dispozícii má síce skúsené družstvo oproti predchádzajúcim rokom, ale pre mnohých hráčov je to premiérová konfrontácia v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Ukazuje sa to aj pri kvalite súperov nielen v skupinovej fáze, ale už aj v kvalifikácii.

Posledná účasť klubu z hornej Nitry priniesla postup do druhej fázy súťaže, o niečo podobné sa pokúsia aj teraz. Pred stredajším domácim vystúpením sa naladili ligovými výhrami nad Handlovou (94:66) a Svitom (104:85).

„Kutaisi je veľmi skúsené družstvo. Má štyroch reprezentantov Gruzínska a hrá taký netypický basketbal – veľa pod košom a zónovej obrany. Každý jeden hráč je nebezpečný za tri body. Verím, že na nich budeme čo najlepšie pripravení. My máme svoje zbrane, ktoré na nich chceme vytiahnuť, aby sme uspeli,“ vyjadril sa Jankovič.

Na úvod sa im postaví do cesty majster Gruzínska, Kutaisi. Prednedávnom si s ním v rámci kvalifikácie Ligy majstrov zmerali sily Patrioti Levice, v súboji šampiónov uspel zástupca najvyššej slovenskej súťaže.

Z prvej fázy EP FIBA ide ďalej priamo len víťaz, ku ktorému sa pridá 6 najlepších klubov z druhých miest.

„Prvý cieľ sme splnili, tým bolo postúpiť do skupiny. Teraz si to ideme užívať, ale zároveň ideme reprezentovať slovenský basketbal, samotný klub a mesto Prievidza. Proti každému súperovi sa posnažíme podať čo najlepší výkon a získať čo najviac výhier. Máme postupový sen, na konci sa uvidí, či sa nám to podarí,“ vyhlásil Jankovič. Stretnutie BC Prievidza s BC Kutaisi 2010 odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.