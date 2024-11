Nik nečakal, že to dotiahneme až sem. Sme ako jedna rodina, hovorí hrdina Prievidze

Na polčase sme si ale ako chlapi z očí do očí povedali niektoré veci, aby sme zabudli na to a išli za toto mesto a fanúšikov bojovať, pretože si to zaslúžia. Chceme hrať druhú fázu, dotiahnuť sem silných súperov a aby sa náš sen neskončil.

"Viac to bolo o psychike, boli sme niekoľko dní v určitom kŕči. Nedá sa dostať 12 hráčom do hlavy. Áno, máme za sebou ťažké obdobie, keď sme veľa cestovali a hrali. Možno sme si až veľmi pripúšťali, že sme unavení, ako určitá výhovorka.

Nedá sa všetko v sezóne vyhrať, no treba si užívať basketbal, pretože na konci dňa je to tvoja robota. Celý život snívaš o takýchto dueloch,“ uviedol prievidzský kouč k dianiu v tretej štvrtine.

Postupne ich začalo hnať dopredu aj publikum, cestu do haly si našlo takmer 1700 divákov a drvivá z nich dúfala, že to nebol posledný európsky večer pre Prievidzu v tejto sezóne.

"Diváci budú robiť to, čo ich my prinútime. Ak budeme hrať zle, tak samozrejme, že atmosféra nebude najlepšia. Vždy však stoja pri nás, za čo im veľmi pekne ďakujem. V tretej štvrtine sa všetko začalo triasť a myslím si, že ani jeden hráč nechcel ísť z palubovky," zdôraznil Jankovič.

Prievidza si v rámci svojich možností splnila to, čo potrebovala. Do tabuľky J-skupiny si zapísala štvrté víťazstvo a je jasné, že horšie ako druhá už neskončí.

"Verím, že víťazstvo o 24 bodov bude dostačujúce na to, aby sme sa pozreli do druhej fázy súťaže. Nik nečakal, že to dotiahneme až sem. Mnohí si mysleli, že odohráme len dve stretnutia kvalifikácie s Fehérvárom a to bude všetko.

Dostali sme sa však do skupiny, ukázali svoju kvalitu a najmä chuť postúpiť. Držíme spolu ako tím, bez ohľadu na to, čo sa udeje. Tréner nám dôveruje a sme ako jedna rodina,“ povedal s 27 bodmi najlepší strelec zápasu Daishon Smith.

Priamu miestenku do ďalšej fázy Európskeho pohára FIBA má istú len víťaz skupiny, spolu s nimi pôjde ďalej šesť najlepších tímov z druhých miest. Prievidžania sa aj z tohto dôvodu snažili nazbierať proti Botevgradu čo najvyšší triumf, pretože v záverečnom kole sa predstavia na palubovke doteraz nezdolaného Bilbaa.