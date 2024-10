Prievidza si v zápase storočia hanbu nespravila, favoritovi vzdorovala najmä v úvode

Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Verím, že diváci to ocenili. Moje očakávania moji hráči naplnili. Pred 48 hodinami sme mali ťažký zápas. Samozrejme, s takýmto mužstvom hrať na vysokom leveli je ťažké, ale nedá sa nikomu nič vyčítať. Každý hráč, ktorý nastúpil na ihrisko, tak bojoval. Vyhrali sme prvú štvrtinu, boli sme v hre minútu-dve do konca polčasu. Kvalita skôr, či neskôr sa musela ukázať. Bilbao má 12 rovnocenných hráčov, je to silné družstvo a gratulujem im k zaslúženej výhre."

Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: "Určite sme si inak predstavovali druhý polčas. My sme chceli na nich vybehnúť a dotiahnuť sa. To sa nám, bohužiaľ, nepodarilo. Bilbao hralo fyzickú obranu, možno na jednu-dve výnimky, keď sme dali ľahké koše, tak všetko ostatné boli ťažké a nevypracované strely v posledných sekundách. Ťažko sa nám presadzovalo, hrali naozaj tvrdú obranu a natiahli to na 20 bodov. Potom si to už udržiavali."

Marek Jašš, hráč Prievidze: "Krásny pocit, keď sa naplní celá hala. Energia a atmosféra bola úžasná, poháňalo nás to dopredu, aby sme zo seba dali viac ako sto percent. Každý jeden hráč si to užil. Trošku sme smutní z toho, že sa nám nepodarilo vyhrať, lebo do každého stretnutia ideme s tým, že chceme uspieť. Stál oproti nám kvalitný súper z kvalitnej súťaže, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Dali sme do toho všetko a ideme ďalej hlavou hore do ďalších bojov."