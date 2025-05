Spolupráca funguje výborne. Tréner Čajok predĺžil zmluvu o ďalšie sezóny

Štyridsaťpäťročný kouč prišiel do klubu v roku 2021, za štyri sezóny dokázal získať so svojimi hráčkami celkovo deväť víťazných trofejí - 4x majster Slovenska (2021 - 2025), 2x víťaz Slovenského pohára (2023, 2025), 1x víťaz Česko-slovenského pohára (2025), Stredoeurópskej ligy (2025) a Alpsko-jadranského pohára (2024).

PIEŠŤANY. Vedenie basketbalového klubu Piešťanské Čajky sa dohodlo na predĺžení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Jankovičom do konca sezóny 2026/2027.

Aj keď prichádza k prestavbe tímu, tak pevne verím, že tvrdou prácou budeme v úspechoch pokračovať. Určite to nebude zo dňa na deň, ale aj na to sme pripravení,“ vyjadrila sa pre oficiálnu klubovú webstránku generálna manažérka Bronislava Borovičková.

Príchodom Petra Jankoviča sa začala písať história majstrovských titulov v našom klube. V jeho osobe sa skrýva veľký človek s autoritou, za ktorým hračky idú, respektíve chcú predĺžiť kontrakt a zostať v klube, ako to bolo v nejednom prípade.

„Som rád, že som aj naďalej dostal dôveru. Vážim si, že môžem v tomto klube pokračovať a teší ma, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Uvidíme, čo to prinesie, ale dúfam, že sme zanechali v predošlých rokoch veľmi dobrú stopu.

Budem sa snažiť nadviazať na tieto úspechy, aj keď prichádza k určitej prestavbe. Bude to náročnejšie, ale je to pre nás nová výzva. Bude to zaujímavé a teším sa na to,“ povedal Jankovič k podpisu nového kontraktu s klubom.