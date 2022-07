Dva slovenské tímy sa môžu stretnúť v skupine Eurocupu, rozhodol žreb

"Myslím si, že môžeme byť so žrebom spokojní, aj keď skupina je ťažká. V tejto súťaži si ľahkého súpera nevyberieme," povedal po žrebe tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič.

Poľský InvestInTheWest Enea Gorzów hrá tiež pravidelne Eurocup, v uplynulej sezóne skončili už v prvej fáze skupinovej fázy s bilanciou jedna výhra a päť prehier. V domácej súťaži sa dostal až do semifinále.

"Dostali sme Galatasaray, v minulej sezóne Eurocupu skončil na treťom mieste a prebojoval sa do Final Four. Už len meno hovorí samo za seba, to je atraktívny súper, na ktorého sa veľmi tešíme.

Poľský Gorzów už dlhé roky patrí medzi špičku vo svojej krajine, takže určite to nebude nič ľahké. Aj z tejto strany je spokojnosť, či už vzdialenosťou alebo tým, že nám je ten ich basketbal veľmi blízky.

Z kvalifikantov to bude buď Banská Bystrica alebo grécky tím, o ktorom toho veľa neviem. Tiež to bude jeden z prijateľnejších súperov," analyzoval súperov Jankovič a dodal:

"Som rád, že to takto dopadlo. Pevne verím, že sa minimálne pobijeme o to, aby sme postúpili z tretieho mesta a predĺžime si sezónu dvojzápasom. Musíme počkať na vyskladanie tímov a podľa toho budeme reagovať."