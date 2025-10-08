Čajky štartujú európsku misiu. Jankovič: Každý zápas chceme odohrať naplno

PIEŠŤANY. Basketbalistky Piešťanských Čajok vstupujú do jedného z najdôležitejších období v sezóne 2025/2026, vo štvrtok 9. októbra o 18.00 h ich na palubovke rumunského Rapidu Bukurešť čaká úvodný duel v I-skupine Európskeho pohára (Eurocup).
Cieľom jediného slovenského zástupcu v tejto súťaži a úradujúceho šampióna Tipos extraligy žien bude pobiť sa o víťazstvá a prehovoriť do boja o pokračovanie v súťaži.
Klub z kúpeľného mesta je pravidelným účastníkom druhej najlepšej ženskej súťaže Európy, celkovo to bude jeho ôsma účasť v Eurocupe.
„Myslím si, že každý je už plný očakávania. Sme radi, že už je to tu. Skoro dva mesiace sme sa na to pripravovali, celá príprava vlastne smerovala k týmto zápasom, no samozrejme aj k slovenskej extralige.
Pre nás je momentálne prvoradým cieľom Eurocup. Chceme to hrať, robíme to aj pre ľudí. Samozrejme, je to aj pre nás odmena za to, že sme v domácej lige dokázali byť úspešní. Teší ma, že štartujeme v Eurocupe. Sú to pre nás veľmi ťažké zápasy, špeciálne v tejto sezóne budú ešte ťažšie, keďže nemáme taký skúsený tím.
Verím, že skúsenosti, ktoré naberáme počas týchto zápasov, tak sa nám vyplácajú na konci sezóny. Tak tomu bolo aj v predošlých rokoch. Možno je niekto sklamaný, že tých víťazstiev veľa nebolo, ale hráme proti kvalitným súperom.
Skúsenosti vieme pretaviť do domácej ligy a vieme to zúročiť v rozhodujúcich dueloch,“ vyjadril sa pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič k účasti v skupinovej fáze.
Predchádzajúca edícia Eurocupu nepriniesla z pohľadu Čajok víťazstvo, čo by teraz radi v I-skupine napravili.
„Som veľmi vďačná za možnosť hrať Eurocup aj v tejto sezóne. Síce sa nám v predchádzajúcom ročníku nepodarilo vyhrať ani jeden zápas, ide však o veľkú školu. Atmosféra je výborná, veľmi sa tešíme na na štart Eurocupu.
Zároveň to bude úplne iný zápas, ako sme doteraz hrali v slovenskej lige. Verím tomu, náročné zápasy v príprave, nám ukázali, na čom musíme pracovať, že to teraz vyšperkujeme a budeme v Bukurešti úspešné,“ uviedla kapitánka piešťanského tímu Alica Moravčíková.
Spolu so spoluhráčkami odštartovali súťažný ročník troma vysokými výhrami v domácej súťaži, ale duely v pohárovej Európe prinesú odlišný scenár.
„Chceme, aby sme každý zápas odohrali naplno a urobili naše maximum. Keď k tomu príde víťazstvo, tak to bude bonus. Určite máme klubové ciele, ktoré by sme chceli naplniť, ale nie sme pod nejakým veľkým tlakom. Na každý jeden zápas sa budeme sústrediť a vždy len na ten najbližší.
Určite pôjdeme do každého stretnutia s tým, že ho chceme vyhrať a chceme podať náš maximálny výkon. Keď súper bude lepší, tak mu pogratulujeme,“ načrtol kouč Piešťan nastavenie tímu v tejto súťaži.
Na úvod budú čeliť zástupcovi rumunského basketbalu, pre Rapid Bukurešť by malo ísť o debut v Eurocupe. Za sebou má tri úspešné súboje s Brašovom, v ktorých triumfoval vysokým rozdielom.
„Mali podobné zápasy ako my, vyhrali vysokým bodovým rozdielom, čiže úplne sa nejaká ich taktika asi nedá naskautovať. Majú päť zahraničných posíl, jedna z toho je moja slovenská spoluhráčka z reprezentácie Miroslava Mištinová. Pozrieme si nejaké ich herné veci. Samotná výhra je najväčšou motiváciou.
Ak chceme pomýšľať nad výhrou, tak musíme hrať určite disciplinovane v defenzíve a ofenzíve. Sme mladý tím, nemôžeme si každá skúšať svoje veci. Musíme sa sústrediť na tímový výkon a samozrejme pridať aj individuálnu kvalitu.
Potom už bude potrebné pridať niečo navyše, srdce, bojovnosť alebo hádzať sa po lopte, keď to bude potrebné,“ načrtla Moravčíková potenciálny scenár k víťaznému vstupu do skupiny.
Okrem Rapidu je súperom aktuálneho majstra Slovenska ešte španielsky Movistar Estudiantes Madrid a francúzsky UFAB49 Angers.
Z každej skupiny Eurocupu postupujú do play off priamo tímy na prvých dvoch miestach, plus sa k ním pridajú štyri najlepšie družstvá z tretích miest a štyri neúspešné tímy zo skupinovej fázy Európskej ligy (Euroligy).
Program Piešťanských Čajok v I-skupine Európskeho pohára
štvrtok 9. októbra, 18.00 h: CS Rapid Bukurešť - Piešťanské Čajky
streda 15. októbra, 18.00 h: Piešťanské Čajky - Movistar Estudiantes Madrid
streda 22. októbra, 18.00 h: Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers
streda 29. októbra, 17.00 h: Piešťanské Čajky - CS Rapid Bukurešť
streda 5. novembra, 20.00 h: Movistar Estudiantes Madrid - Piešťanské Čajky
streda 26. novembra, 20.00 h: UFAB49 Angers - Piešťanské Čajky