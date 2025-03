Čajky nedali českému súperovi žiadnu šancu. Stredoeurópsku ligu vyhrali bez jedinej prehry

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Toto neomrzí nikdy, aj keď sme unavení. Pocit po tom všetkom je fakt neopísateľný, toto nikdy neomrzí. V prvom rade ďakujem Ostrave za vyrovnaný zápas a gratulujem im k takému výkonu, aký podali. Po prvom polčase to možno nevyzeralo tak, že sa až tak vzchopia, ale nevzdali to a nezabalili to, hrali do konca. Niekedy je to lepšie, keď je hráčok menej a tréner neurobí chybu pri striedaní. Dali do toho všetko, buď alebo. Skoro im to vyšlo, ale som rád, že hlavne v prvom polčase sme si vytvorili komfortný náskok a potom sme to už silou vôle dotlačili do konca. Bolo to náročné, bolo na nás vidieť, ako nám odchádza energia a máme proste ťažký program. Všetka česť babám, že to dali. Pre toto to robíme, chceme vyhrávať, aby sme mali tieto príjemné pocity."

Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: "Sme veľmi spokojné a nadšené, ale hlavný cieľ ešte máme pred sebou. Som veľmi rada za tieto víťazstvá, v sobotu ťažký zápas s Ružomberkom a v nedeľu to taktiež nebolo ľahké stretnutie. Som hrdá na nás, že sme si dokázali udržať odstup, aj keď štvrtá štvrtina bola zo začiatku náročná a dochádzali sily, ale zvládli sme to, za čo som veľmi rada."

Ke'Shunan Jamesová, MVP Final Four CEWL: "Stále som motivovaná. Chceme pokračovať v zbieraní víťazstiev, pretože je to lepší pocit, ako keď prehráte. Vyhrali sme tri trofeje, teraz potrebujeme získať ešte ďalšiu vo finále. Verím, že to môj tím bude motivovať a samozrejme aj mňa k tomu, aby som vyhrávala."