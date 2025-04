Piešťanské Čajky zvládli vysnívanú Misiu 4/4. Moravčíková: Je to historický úspech

Číslovka štyri má svoju symboliku, pretože to bol pre Čajky zároveň štvrtý ligový titul v sérii.

Toto je odkaz pre nás, že asi to robíme dobre a verím, že v tom budeme ďalej pokračovať,“ uviedol piešťanský kouč.

Ja verím, že to príjmu. Som rád, že prišlo na finále veľa ľudí a užívali si to s nami. Bol som milo prekvapený, že už 30 minút pred zápasom bola hala skoro vypredaná.

Baby si jednoducho zaslúžia odo mňa veľké ďakujem a tiež vedenie klubu za to, čo pre nás urobili, že nás podporujú a vytvárajú také podmienky, aby sme sa im aj my vedeli odvďačiť takýmito výkonmi.

Na konci dňa sa pozerá na to super. Štyri roky, štyri majstrovské tituly a v tejto sezóne štyri triumfy v rôznych súťažiach.

„Ja to nemám rád. Prvý som bol proti tomu, keď to vyšlo vonku, že ideme robiť Misiu 4/4, ale určite treba marketingovo na tom pracovať a predávať to.

Prelomilo sa to na tréningoch, kde sme si začali vytvárať podmienky, ako keby ide o zápas. Rytmus bol doslova šialený, stíhali sme maximálne regenerovať a mať predzápasový, respektíve pozápasový tréning.

Je to historický úspech a som rada, že som toho mohla byť súčasťou. Hrali sme tímovejšie, s oveľa väčšou chuťou a dali sme do toho dosť veľa emócií.

„Bolo to iné z toho pohľadu, že sme chceli zakončiť sezónu so štyrmi pohármi, čo sa nám doteraz ešte nepodarilo.

Päť zápasov za týždeň

Všetko odštartoval Česko-slovenský pohár, Čajky sa stali prvým slovenským víťazom tohto podujatia. Nasledoval po roku zisk Slovenského pohára a hneď na to suverénna jazda Stredoeurópskou ligou. Víťaznú bodkou za ročníkom dala obhajoba v Tipos EXZ.

„Musím si to ešte nechať prejsť hlavou. Áno, vnímam to, trofeje postupne prichádzali, ale boli sme v takom tempe, že sa to ani nedá užívať a ideme zo zotrvačnosti. Myslím si, že bude ťažké napodobniť takúto sezónu.

Som rád, že Natália Hejková v piatok získala titul a my v sobotu, takže jej nielen k tomu, ale aj k celej kariére srdečne gratulujem.

Rozhodne veľa skúseností, to sa nedá napodobniť. Keď sme hrali mesiac v rytme streda-sobota-nedeľa, v podstate päť zápasov za týždeň a bez trénovania, tak som sa bál, že nás to položí. Pravdou bolo, že nám to naopak viac vyhovovalo, keď sme hrali len zápasy.

Dovolím si tvrdiť, že mi to pomohlo aj vo finálovej sérii, že v záveroch, keď to bolo všelijaké, tak som nepanikáril, ale stále som veril dievčatám, že sme niečo natrénovali a fungovalo nám to celú sezónu,“ zhodnotil Jankovič cestu za úspechmi a trénerskú skúsenosť z tejto sezóny.