Čajkám chýbali na prvý triumf maličkosti. To je zákon basketbalu, vravel tréner

PIEŠŤANY. V domácom prostredí splnili basketbalistky Piešťanských Čajok to, čo si pred stretnutím I-skupiny Európskeho pohára (Eurocup) so španielskym Movistar Estudiantes Madrid predsavzali.
Pred zaplnenými tribúnami Diplomat arény boli v hre o víťazstvo do samotnej koncovky, v ktorej sa napokon preukázali skúsenosti súpera a po výsledku 64:52 odchádzal z palubovky s výhrou.
Kým v prvom vystúpení v tohtoročnom Eurocupe ťahal slovenský majster za kratší koniec, tak úvodný duel v domácom prostredí priniesol odlišný scenár a hlavne výkon.
„Zmenilo sa minimálne nasadenie, s akou koncentráciou a energiou sme vstúpili do zápasu. Oveľa dlhšie sme sa snažili držať taktické pokyny, čo nám relatívne aj vychádzalo.
Potom sa niekde stratil flow, keď už boli baby unavené, tak sa začínajú kopiť chyby a nedokážeme dať kôš. S 52 bodmi bude v Eurocupe veľmi ťažké vyhrávať, aj keď 64 bodov nie je zase zlá vizitka,“ vyjadril sa pre TASR k výkonu svojho tímu tréner Piešťan Peter Jankovič.
VIDEO: Peter Jankovič
Jeho tím síce prehrával po väčšinu času, ale viackrát sa dokázal dostať z výraznejšieho manka, aby sa udržal v hre o víťazstvo.
Ukázalo sa to najmä v druhom polčase, keď vo viacerých momentoch nemal madridský tím adekvátnu odpoveď na palubovke.
„Nevzdávali sme sa. V Bukurešti, nechcem povedať, že sme dali hlavy dole, ale boli úseky, kedy tam nebola energia a zápal. Teraz sme bojovali, hádzali sa po lopte a išli po každom doskoku. Bola to veľká zmena oproti predošlým zápasom. Ja dúfam a verím, že keď budeme takto pokračovať, tak výhra príde,“ uviedla domáca pivotka Alica Moravčíková.
O víťazovi zápasu sa rozhodlo až v posledných minútach, efektivita zakončovania na útočnej polovici bola kľúčom ku konečnému výsledku.
„Keď sme sa držali pravidiel, na ktorých sme boli dohodnutí, tak sme dokázali brániť a vytláčať ich z pozícií. Myslím si, že sme odrobili fakt dobrú robotu na obrannej polovici. Rozhodli maličkosti, my sme nedali a oni dali. To je zákon basketbalu.
Zahodili sme aj jasné šance, ale to vyplynulo aj z toho, že v takomto tempe a takú energiu, ktorú sme do toho dali, tak nám už možno chýbali mentálne a fyzické sily na jednoduchý kôš, vypýtanie faulu. Bolo to náročné a súper to dokázal potrestať. To sú tie skúsenosti a kvality líg, kde tímy pôsobia,“ zamyslel sa kouč Čajok.
VIDEO: Ema Szermeková
Pozitívom bol nielen výkon slovenského zástupcu, ale aj divácka účasť na prvom zo série domácich stretnutí v Eurocupe. Takmer 700 divákov odmenilo Piešťany potleskom aj napriek tomu, že na úspech to napokon proti Estudiantes nestačilo.
„To, čo opäť predviedli, potlačili nás a z tohto dôvodu aj baby podali taký výkon, aký predviedli. Publikum ich hnalo. Som rád a čo som aj chcel pred zápasom, keby aj stretnutie výsledkovo nezvládneme, aby sme odovzdali maximum.
Verím, že sme sa divákom poďakovali a prídu aj na budúci zápas ešte vo väčšom počte,“ dodal na záver Jankovič.
Pre Piešťany pokračuje v Eurocupe séria domácich zápasov, už v stredu 22. októbra o 18.00 h si v dôležitom dueli zmerajú sily s francúzskym UFAB49 Angers.