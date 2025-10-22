Piešťanské Čajky stále čakajú na prvý triumf. Francúzky im nedali žiadnu šancu

Basketbalistka Lin Schwarzová zakončuje v zápase Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers.
Basketbalistka Lin Schwarzová zakončuje v zápase Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers. (Autor: TASR)
TASR|22. okt 2025 o 20:20
Piešťanské Čajky sú na poslednom mieste skupiny.

Európsky pohár žien - skupina I

Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers 57:81 (27:41)

Piešťanské Čajky: Schwarzová 13, Szmereková 12, Moravčíková 9, Buknová a Jakubčeková po 6, Herminjardová 5 (Erdélyiová a Kozáková po 3, Kraujunaité, Mihaljevičová a Vandlíková 0)

Najviac bodov Angers: Dursusová 19, Williamsová 14, Mahoutouová a Zempareová po 13

Rozhodovali: Kučírek (ČR), Goda (Maď.), Akkusoglu (Tur.), 500 divákov

TH: 16/13 - 13/10, fauly: 16 - 15, trojky: 6 - 3

štvrtiny: 15:16, 12:25, 14:25, 16:15

PIEŠŤANY. Po polovici odohraných zápasov v I-skupine Európskeho pohára basketbalistky Piešťanských Čajok naďalej čakajú na svoje prvé víťazstvo.

Pred vlastnými fanúšikmi zaknihovali v stredu jednoznačnú prehru 57:81 s francúzskym UFAB49 Angers. Sériu domácich duelov zakončia v stredu 29. októbra o 17.00 h súbojom s rumunským Rapidom Bukurešť.

Angers začal s vysokým tlakom na loptu, s čím mali Piešťany v prvých minútach problémy. Domáce hráčky si síce vedeli vytvoriť strelecké pozície, ale doplácali na nízku efektivitu premieňania.

Postupne sa však adaptovali na hru súperiek a pustili sa do sťahovania manka. Po prvej štvrtine prehrávali Čajky napokon rozdielom bodu - 15:16.

Slovenská basketbalistka Alica Moravčíková v zápase Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers.
Slovenská basketbalistka Alica Moravčíková v zápase Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers. (Autor: TASR)

Druhá časť bola v značne odlišnom duchu, hlavne z domáceho pohľadu. Francúzsky tím sa 16-bodovou šnúrou dostal do výrazného trháku, no hlavne nabral aj skrz Mahoutouovú na palubovke sebavedomie.

Piešťany zareagovali na negatívny vývoj duelu a pokúšali sa uhrať čo najlepší výsledok do konca prvého polčasu. Na prestávku sa však išlo za stavu 27:41.

Do druhého polčasu nastúpili Čajky s odhodlaním, ale Angers zaznamenal sedem bodov za sebou a svoj náskok dostal cez 20-bodovú hranicu.

Nepresnosti na domácej strane boli tvrdo trestané, naopak na druhej strane sa museli napracovať na skórovanie bodov.

Pred poslednou štvrtinou bol stav 41:66. V záverečnej časti už bolo skôr otázkou len finálne skóre, Čajky aspoň čiastočne znížili bodový rozdiel.

Zostávajúci program Piešťanských Čajok:

  • streda 29. októbra o 17.00 h: CS Rapid Bukurešť (doma)
  • streda 5. novembra o 20.00 h: Movistar Estudiantes Madrid (vonku)
  • streda 26. novembra o 20.00 h: UFAB49 Angers (vonku)

"Myslím si, že v druhej časti prvej štvrtiny sme sa trochu rozbehli. Opadla z nás nejaká nervozita a prílišný rešpekt, ktorý sme mali a tam pre nás v podstate skončil zápas. Prvá štvrtina bola ako-tak solídna.

Potom sme sa začali báť, utekať, nechceli sme ísť do kontaktu. Vyhýbali sme sa, len aby sa nás niekto nedotkol a tak sa to s nami celý zápas ťahalo. Francúzky ukázali svoju kvalitu, fyzický a náročný basketbal po celých 40 minút.

Môžeme sa baviť o tom, že sme s tým bojovali a snažili sme sa nejakým spôsobom prebiť, ale vidieť tam kvalitu. My na to momentálne nemáme. Ťažko sa mi takýto zápas hodnotí," zhodnotil zápas tréner Peter Jankovič.

VIDEO: Vyjadrenia po zápase Piešťanské Čajky - Angers

"Myslím si, že oproti predchádzajúcemu zápasu to bol trochu silnejší súper. Bohužiaľ, nedarilo sa nám stále plniť všetky pokyny trénera.

Hlavne v obrane a na útočnej polovici sme nepremieňali ľahké koše. O tom hovorí aj výsledok. Myslím si, že v Eurocupe sa s 57 bodmi ťažko vyhráva," dodala domáca basketbalistka Hana Jakubčeková.

Tabuľka skupiny I

