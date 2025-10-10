Problémy člena Siene slávy NBA. Polícia ho zatkla za volantom

LOS ANGELES. Člen basketbalovej Siene slávy Paul Pierce sa ocitol za mrežami. Polícia v Los Angeles ho zadržala, keď ho objavila ako na diaľnici spí v aute a vyšetruje ho pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu.
Štyridsaťsedemročný Pierce uviazol so svojím autom v zápche v utorok tesne pred polnocou miestneho času. Keď sa kolónu podarilo uvoľniť, jeho vozidlo zostalo stáť uprostred diaľnice.
„Keď sa policajti priblížili, objavili vodiča ako spí za volantom. Zaznamenali znaky opitosti a spustili vyšetrovanie jazdy pod vplyvom alkoholu,“ uviedla Diaľničná polícia Kalifornie vo vyhlásení podľa AFP.
Pierce strávil v NBA celkovo 19 sezón. Najúspešnejšie bolo jeho pôsobenie v Bostone Celtics, s ktorým získal v roku 2008 titul a cenu MVP finále. Kariéru ukončil v roku 2017.