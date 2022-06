Budú medzi svetovou špičkou? Patrioti Levice podali prihlášku do Ligy majstrov

Po zisku tretieho titulu v klubovej histórii viacerí kluboví funkcionári avizovali, že by chceli klub posunúť do vyspelejšej pohárovej Európy.

Z Niké SBL budú Patrioti Levice len tretí klub, ktorý by si mohol zahrať prestížnu Ligu majstrov. V minulosti hrala túto súťaž Prievidza a pred troma rokmi sa zapojil do bojov Inter Bratislava.

Do konca mesiaca dostaneme odpoveď, následne sa začiatkom júla uskutoční žreb kvalifikácie BCL, ktorá sa bude hrať zrejme na jednom mieste u jedného z účastníkov kvalifikácie. V prípade, ak by bola odpoveď z vedenia súťaže negatívna, prihlásime sa v poradí do druhého pohára, Európskeho pohára FIBA, kde nie sú podmienky až tak prísne nastavené," uviedol generálny manažér klubu Ladislav Garaj.

"V priebehu minulého týždňa sme prvýkrát v histórii klubu poslali prihlášku do basketbalovej Ligy majstrov (BCL). Hneď na to sme dostali niekoľkostranový dotazník, kde sme museli vyplniť množstvo otázok týkajúcich sa hlavne infraštruktúry - športovej haly, ale aj schopnosti zabezpečenia ďalšieho množstva vecí v súvislosti s účasťou v tejto prestížnej súťaži.

"Je jasné, že účasť v európskych pohároch FIBA kladie väčšie nároky na šírku a kvalitu kádra a je pre klub aj finančne náročnejšia, na druhej strane je táto účasť v pohárovej Európe pre slovenský basketbal extrémne dôležitá. Z pozície skúseností pre slovenských hráčov a z pozície rešpektu pre slovenský basketbal.

Bola by to tiež skvelá reklama pre naše mesto a región, rovnako tak odmena pre fanúšikov a partnerov klubu. Nebojíme sa tejto výzvy, s podporou zväzu, mesta a partnerov sme ju pripravení zvládnuť," dodal funkcionár Patriotov.

Slovensko ako jedna z mála krajín nemá dlhodobo účastníkov v mužských súťažiach pod hlavičkou FIBA, preto by aj koeficient radil Levičanov už na úvod kvalifikácie.

Hrať by sa mali kvalifikačné turnaje ešte pred štartom nového ligového ročníka. V prípade neúspechu v Lige majstrov by sa zverenci trénera Michala Madzina mali dostať do Európskeho pohára FIBA, kde by im nemala ujsť miestenka v skupinovej fáze.

V najbližších dňoch a týždňoch sa Patrioti dozvedia verdikt ohľadne prihlášky, v prípade akceptácie následne mená svojich súperov a systém kvalifikácie Ligy majstrov, respektíve ako ďalej v Európskom pohári FIBA.