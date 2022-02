Levice postúpili do Final Four, stačila im aj remíza s českým tímom

Michal Madzin, tréner Levíc: "Veľmi ťažko vybojovaný postup do Final Four. Extrémne ťažký, silný a tvrdý zápas. Také play off stretnutie. Prvá vec je, že sme splnili jeden z cieľov. Druhá vec je, že sme radi. Myslím si, že oba tímy cítili, že ide o postup a tiež vedeli, že 7-bodový náskok nie je taký, aby sa nedal zmazať. Bol to totálny boj o každú loptu, miesto na ihrisku, či v obrane, alebo v útoku. O to viac sme radi, že sme ho tímovo dokázali zvládnuť."

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: "Určite nie je obvyklé, aby zápas skončil remízou. Som rád, že sme dokázali po nevydarenom víkende, dokázali naspäť naladiť na postupovú vlnu. Sami sebe sme viac-menej dokázali potvrdiť, že to vieme lepšie, ako cez víkend. Vedeli sme, že to bude ďalší play off zápas. Možno vlastnými chybami na konci sme si nedokázali udržať mierny náskok a povolili sme domácim sa dotiahnuť, spraviť z toho drámu.

Teší ma, že v najdôležitejších chvíľach, keď sme potrebovali so zápasom niečo urobiť, tak sme dokázali duel vyhrať, hlavne obranou. Dúfam, že nám to pomôže psychicky a ukáže nám to, že chceme zápasy vyhrávať obranou. Potom sa nám v útoku hrá ľahšie. Som rád, že sa tento dlhý trip pre nás skončil úspešne. Už sa teším na Final Four."