Siahali na prvé víťazstvo, v rukách ho mal Lapornik. Patrioti podľahli Kyjevu

Európsky pohár FIBA - skupina J

Tabuľka skupiny J

Levičania otvorili zápas s veľkou energiou na oboch stranách palubovky, hneď v úvode sa ujali vedenia 5:0. Celkovo to domácim v prvej štvrtine padalo, najmä z trojkovej vzdialenosti, ale Kyjev nebol príliš vzdialený.

Patrioti vnútili súperovi svoju hru, no s poľavením na útočnom doskoku to zobrali do rúk hostia. Nevydarená levická koncovka sa ukázala aj na skóre po prvej štvrtine - 20:25.

Manko postupne narástlo na dvojciferné číslo. Nič na tom nemenila ani kolektívna hra Patriotov, ukrajinský tím totiž nekompromisne trestal akékoľvek zaváhanie.

Zlepšenie prišlo v závere prvého polčasu, keď k tomu výraznou mierou prispel Kovac. Ani on však nezabránil tomu, aby domáci išli na polčasovú prestávku za nepriaznivého stavu 36:40.