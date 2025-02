NBA sleduje situáciu okolo spoločnosti Decathlon, ktorá má profitovať z nútenej práce v Číne

Predajca športových potrieb Decathlon, ktorý má 1700 obchodov vo viac ako 70 krajinách sveta vrátane Slovenska, predáva dresy, tričká a tenisky so značkou NBA.

„Dodržiavanie nášho kódexu správania berieme veľmi vážne a obvinenia týkajúce sa Decathlonu riešime priamo so spoločnosťou.“

Decathlon potvrdil, že spolupracuje so skupinou Qingdao Jifa Group, ale pre agentúru AFP uviedol, že sa „každý deň zaväzuje zaručiť integritu a rešpektovanie základných práv v rámci našich podnikov a nášho hodnotového reťazca“.

NBA by sa mala v októbri prvýkrát po šiestich rokoch vrátiť do Číny, a to v rámci dvoch prípravných zápasov v Macau medzi Brooklynom Nets a Phoenixom Suns.

Od dvoch predsezónnych zápasov v roku 2019 sa v Číne nekonali žiadne zápasy NBA po tweete od vtedajšieho generálneho manažéra Houston Rockets Daryla Moreyho na podporu prodemokratického hnutia v Hongkongu.



Spoločnosť Decathlon bola založená v roku 1976 v Lille v severnom Francúzsku a postupne rozširovala svoj model veľkoobchodných predajní najskôr v Európe a potom v Ázii, Afrike a Amerike.

Decathlon, ktorý zamestnáva okolo 100-tisíc ľudí, vygeneroval predvlani čistý zisk 931 miliónov eur pri obrate 15,6 miliardy eur.