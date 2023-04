Povolia marihuanu, vytvoria turnaj. V NBA podpísali novú kolektívnu zmluvu

Sedemročný kontrakt vstúpi do platnosti 1. júla 2023 a bude trvať do konca sezóny 2029/2030. Rok predtým bude mať každá zo strán možnosť od zmluvy odstúpiť.

Súčasnú dohodu uzavreli zástupcovia klubov a hráčov v roku 2016. Výluka bola v NBA naposledy v roku 2011, keď tímy prišli o 16 zápasov základnej časti.

Zámorské médiá už na začiatku apríla informovali, že súčasťou novej kolektívnej zmluvy bude aj turnaj v priebehu sezóny, ktorý už dlhé roky propagoval komisár súťaže Adam Silver.

Podľa ESPN by tímy od novembra hrali skupinovým systémom a najlepších osem by potom postúpilo do decembrového k.o. turnaja, ktorý by vyvrcholil za účasti ôsmich najlepších mužstiev na neutrálnej pôde.