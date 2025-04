Dudášová bola pri dvoch významných momentoch Hejkovej kariéry: Každý ju volá legenda

„Celkovo v ženskom basketbale, je v Sieni slávy, každý ju proste volá legenda. Myslím si, že to svedčí o všetkom. Určite si to zaslúži. Ja som jej osobne pogratulovala po tom, ako vyhrali Euroligu a za celú jej kariéru.

V predchádzajúcom ročníku bola súčasťou významného momentu, výsledok 71:69 znamenal po približne 11 rokoch ligovú prehru pre pražský celok. Vtedy dokázali Hejkovej družinu zdolať na domácej pôde vo finálovej sérii.

„Bolo to extrémne super, naozaj sme si veľmi vážili to, že sa nám to podarilo. Hlavne, že sme prekonali šnúru a zdolať taký tím, akým USK Praha je, tak to bola pre nás veľká vec,“ zaspomínala Dudášová na tento okamih.

Nestreli sa všetky hviezdy

V tohtoročnej sérii o majstra Česka mohli úradujúceho šampióna zdolať v zápasoch č. 1 a 2, ale napokon to nevyšlo a tretí duel priniesol najjednoznačnejší priebeh.

„My sme do každého zápasu išli s tým, že chceme USK zdolať, respektíve ho čo najviac potrápiť. Bohužiaľ, nevyšlo to. Vedeli sme, že tu, na Královke, je to veľmi ťažké, takže sú to teraz také zmiešané pocity.

Najpravdepodobnejšie to bolo možné zdolať ich doma. Aj minulý rok, keď sme ich zdolali, tak to bolo veľmi tesné, ale teraz sa asi úplne nestretli všetky hviezdy. Nepodarilo sa to, ale odohrali sme fakt dobré zápasy,“ povedala reprezentantka Slovenska. V zápase ju vyhlásili za najlepšiu hráčku na strane Brna.