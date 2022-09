Boli ste sklamaním, píšu médiá. Favorizovaní Francúzi úvod ME nezvládli

Veľmi zaujímavou štatistikou boli body z lavičky. Tá nemecká pridala až 48 bodov. Streľbu z poľa síce mali Nemci presnejšiu, na perimetri na tom boli už o niečo horšie. Ak by spoza neho triafali presnejšie, o víťazstve by bolo rozhodnuté oveľa skôr.

V zápase proti Nemecku ťahali za kratší koniec počas celého duelu. Vyhrať sa im podarilo iba jednu štvrtinu a to poslednú o jeden bod. Francúzi stratili až 17 lôpt, z ktorých pramenilo 15 bodov súpera.

Na ešte väčšie prekvapenie sa príliš nedarilo lídrovi Die Mannschaft Dennisovi Schröderovi.

V zápase síce zaznamenal 11 bodov a 5 asistencií, ale pridal k nim aj 5 strát, index užitočnosti iba 4 a úspešnosť streľby z poľa na úrovni 28,6%.

Až štyria hráči Nemecka boli po zápase na dvojcifernom počte bodov. Všetci z nich okrem Schrödera mali vyššiu úspešnosť streľby ako 63%.

„Myslím si, že chémia nášho tímu je úžasná,” citoval Schrödera web Eurohoops.net.

„Nikdy predtým sme niečo takéto nemali. Každý je sebavedomý. Všetci šliapu na palubovku so snahou vniesť do hry svoj vplyv. Myslím, že každý je šťastný jeden za druhého. Nezáleží na tom, kto strelí kôš, každý je šťastný a tak to treba robiť ďalej,” dodal Schröder.