Klub v Londýne či Paríži. NBA zvažuje prienik na európsky trh a vznik novej súťaže

LOS ANGELES. Vedenie zámorskej basketbalovej NBA zvažuje návrh na vytvorenie Európskej basketbalovej ligy. Potvrdil to hovorca severoamerickej profiligy po tom, čo sa objavili správy o možnej novej súťaži pre cca 10 tímov.

Podľa spravodajského webu Sportico by majitelia ligy mali zvážiť plán, ktorý zahŕňa osem až desať klubov. Ráta sa aj so štyrmi klubmi zo súčasnej Euroligy - najvyššej klubovej súťaže v Európe. Navrhovaná súťaž by tiež obsahovala nové značky v mestách ako Londýn či Paríž, ktoré by mohli mať hodnotu až 500 miliónov dolárov.