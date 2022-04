Milwaukee a Golden State si vybojovali postup do konferenčného semifinále

/správu priebežne aktualizujeme/

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee Bucks postúpili do 2. kola play off NBA.

V noci na štvrtok zdolali v piatom súboji štvrťfinále Východnej konferencie Chicago Bulls doma 116:100 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy.

Jannis Antetokunmpo sa podieľal na víťazstve 33 bodmi a deviatimi doskokmi. Obhajca titulu narazí v konferenčnom semifinále na Boston Celtics.

Do 2. kola sa prebojovali aj hráči Golden State. Warriors si v piatom dueli štvrťfinále Západnej konferencie poradili doma s Denverom Nuggets 102:98 a sériu vyhrali rovnako 4:1. Stephen Curry pri návrate do zostavy Golden State zaznamenal 30 bodov.