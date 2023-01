Rozhodcovia opäť poškodili Lakers. Mali by dostávať finančné tresty?

Do konca stretnutia ostávali štyri sekundy, keď sa LeBron James rozbehol dlhou cestou spoza perimetra do až koša.

Už to vyzeralo, že jeho "layup" bude úspešný, keď ho zrazu trafil do ruky Jayson Tatum. Faul bol vidieť aj z pohľadu hlavnej kamery, rozhodcovia však ostali ticho.

Himmelsbach: „Vyzeralo to tak, že na konci riadneho hracieho času došlo ku kontaktu pri útoku LeBrona . Prečo tam nebol od vás žiadny verdikt, čo ste tam videli?”

Lewis: „Došlo ku kontaktu. Vtedy, počas zápasu, sme faul nevideli. Skupina rozhodcov pochybila pri tomto útoku.”

Rozhodcovia pritom stáli blízko k celej situácii.

LeBron: Nestáva sa to nikomu inému

„Je to hovadina. Na konci dňa, je to neprijateľné a garantujem vám, že sa rozhodcom nič nestane. Dnes večer nás podviedli. Bol to do očí bijúci faul,” povedal po zápase pred novinármi rozhorčený Anthony Davis.

„Nerozumiem. Nerozumiem, čo tu robíme, a to basketbal sledujem každý jeden deň,” povedal pred novinármi LeBron James. Následne dodal, že pochybenia rozhodcov vidí len pri zápasoch Lakers.

„Sledujem zápasy každý jeden deň a nevidím, že by sa to stalo niekomu inému. Je to zvláštne,” dodal kriticky.