Prekvapil ju veľký mediálny záujem. Hejková bude naďalej pôsobiť v USK Praha

BRATISLAVA. Na konci apríla dala bodku za svojou 38-ročnou, v mnohých ohľadoch legendárnou trénerskou kariérou pod basketbalovými košmi. Natália Hejková sa však z paluboviek a hál nevytráca, naopak, stále zostáva činná a v inej funkcii ju čaká pokračovanie v českom ZVVZ USK Praha. Piatok 25. apríl bol významným dňom z pohľadu 71-ročnej slovenskej a celosvetovej trénerskej legendy. So zlatou ligovou medailou, celkovo 28. republikovým titulom, dala najlepšiu možnú bodku za svojou kariérou na trénerskej lavičke. S veľkým záujmom médií však bola dlhodobo ešte stredobodom pozornosti.

Ľudia zrazu zistili, že existuje „Vôbec sa to neskončilo, pretože sa ozvali novinári z dámskych časopisov až po politické, a každý chcel rozhovor. Také nepredvídateľné veci, že až pokiaľ som nešla na dovolenku, tak to bolo jedno za druhým. Dokonca aj na nej som cez Zoom dávala niekde do Talianska rozhovor. Bolo to skutočne náročné. Aj po príchode do Bratislavy prišli nejaké prosby, ale už nemám čo povedať. Určite ma to prekvapilo, ľudia naraz zistili, že existujem a čo je za mnou práve z médií, ktoré sa primárne nevenujú športu. Na jednej strane to bolo zvláštne, ale na druhú potešujúce, aj keď stereotyp bol obrovský, pretože sa pýtali často na tie isté veci,“ povedala pre TASR Hejková na margo diania po poslednom odkoučovanom zápase v jej kariére. Najúspešnejšia trénerka S ZVVZ USK Praha získala 13. ligový titul v rade, má stopercentnú úspešnosť z finále Európskej ligy (Euroligy) - celkovo ju vyhrala šesťkrát.

S bilanciou 315 výhier zo 490 odtrénovaných zápasov v tejto súťaži potvrdila status najúspešnejšej trénerky v tzv. modernej ére súťaže. Od roku 2019 je členkou Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), od roku 2018 Siene slávy slovenského basketbalu a je najúspešnejšou trénerkou v ženskom basketbale na Slovensku v 20. storočí.

Vo štvrtok si prebrala 24-krát ocenenie pre Trénerku roka v ankete Slovenskej basketbalovej asociácie. „Už pri ďakovaní za ocenenie Trénerka roka ma prekvapilo, keď ma oslovil jeden novinár a povedal, že išiel skrz loptové hry a nenašiel takého človeka, ktorý by mal toľko titulov z rôznych súťaží. To ma veľmi prekvapilo. VIDEO: Natália Hejková po prebratí si ceny za najlepšiu trénerku

Keď som sa dívala dozadu, tak tie čísla sú obrovské a prinútilo ma to k tomu, že veľmi chcem urobiť sumár, koľko hráčok som trénovala, pretože na niektoré som určite zabudla.

Niektoré výrazné osobnosti si určite spomeniem, ale bolo ich veľmi veľa a tie robili moju kariéru,“ vyjadrila sa Hejková k svojim trénerským úspechom. Z Prahy neodchádza V pražskom tíme pôsobila od novembra 2012 až do apríla 2025 v pozícii hlavnej trénerky. Po avizovanom konci kariéry prišiel na uvoľnené miesto Martin Bašta. Hejková však zostáva súčasťou USK: „V podstate už viem, ale ešte sme nepovedali jej finálnu podobu a ako sa to bude volať. Zhruba do mesiaca pôjde klub von so správou, ale zostávam v ZVVZ USK Praha. Tým, že tam budem pokračovať v nejakej funkcii a kúpila som tam byt, tak rozlúčka nebola taká, že odchádzam navždy. Rozlúčkou bol titul v českej lige a následná slávnostná večera.“

Aj naďalej tak zostáva činná pod basketbalovými košmi, čoho dôkazom bolo napríklad vyskladanie hráčskeho kolektívu na novú sezónu. Pražský tím prešiel v tomto smere najvýraznejšou obmenou za posledné roky. „Spolupracovala som na skladaní tímu, v podstate stále mám a budem mať veľké slovo pri jeho skladaní. Jednoznačne pomáhajú kontakty v basketbale. Veľa hráčok sa pri rozhodovaní rozhoduje aj pod vplyvom toho, že tam som. Vo februári som pocítila, že to nie je ono a situácia je taká, že nám to moc nejde. Nielenže ja, ale aj vedenie klubu si myslelo, že to treba zmeniť. Začali sme odo mňa, ale január - február sa tvoria nové tímy, pretože niektoré krajiny začínajú podpisovať tak skoro, že vždy musíme reagovať aj my. Keby chceli, poskladajú dva tímy Rozhodli sme sa pre totálnu obmenu. Zostalo málo zahraničných hráčok, chceli sme viac Češiek, ale bohužiaľ, nie je ich veľa. USK Praha má dobré meno, keď sa povie názov, tak hráčky začnú samozrejme uvažovať.

Je to stabilný klub, ktorý len nesľubuje podmienky, ale ich aj splní. Kvalita družstva hovorí sama za seba, keby sme chceli, tak máme dva tímy,“ priblížila Hejková proces skladania tímu. Zatiaľ si tak naplno nemohla užiť potrénerský život, ale je rada, že vďaka jej pôsobivému kariérnemu resumé, je záujem o jej cenné rady a služby. „Ešte som si ho veľmi nestihla užívať, pretože cestujem hore-dole. Viac-menej vždy mi niečo pripomenie trénerský život, napríklad stredajšie žrebovanie Európskej ligy. Mladí kolegovia nevedeli veľa o tom, ako sa napríklad cestuje do Gdyne, Bourges, kde nikdy nehrali. Stále som v tom. Mňa teší na tom to, že oni majú o to záujem. Keby je to nadirigované z hora, tak by to bolo zlé. Myslím si, že máme dobrý vzťah. Hlavný tréner bol mojim asistentom, takže komunikujeme.