Po rokoch uvažuje, v čom bola najlepšia. Hejková v Prahe otvára vlastnú akadémiu

Pred približne rokom dala víťaznú bodku za svojou legendárnou kariérou basketbalovej trénerky.
Natáliu Hejkovú aj naďalej môžeme stretávať na palubovkách, len už v odlišnej funkcii. Stále je súčasťou českého ZVVZ USK Praha a navyše sa v tomto období naplno venuje rozbehnutiu akadémie, ktorá nesie jej meno.
Sedemdesiatjedenročná trénerka odišla na pomyselnom vrchole, po desiatich rokoch doviedla hráčky USK k celkovému triumfu v Európskej lige (Eurolige) a vo svojom vôbec poslednom zápase na lavičke oslavovala obhajobu majstrovského titulu v českej najvyššej súťaže.
„Bol to zaujímavý rok, pretože už nie som v tom kolotoči, ktorý by mi prinášal stres a tlak hlavného trénera. Neďaleko lavičky na zápasoch sedím, ale môžem sa akurát zamýšľať, pretože vlastne nerozhodujem o ničom. To je jedna stránka veci, druhá je taká, že mám trochu viac času.
Chodím na rôzne podujatia, na ktorých mi pripomínajú aj to, že je rok od získania euroligového titulu. Hlavne si spomenieme na to, aké to bolo prekvapujúce a príjemné,“ obzrela sa pre TASR Hejková za uplynulými mesiacmi.
O rok bude mať v Prahe väčšie slovo
Za trénerskou kariérou dala síce symbolickú a najmä víťaznú bodku, ale s jej kariérnym resumé bolo jasné, že sa nevytratí z paluboviek. Už pri avizovanom definitívnom konci bolo jasné jej začlenenie do štruktúr pražského klubu, v ktorom oficiálne zastáva od tejto sezóny pozíciu hlavnej poradkyne tímu.
„Viac som začala rozmýšľať o tom, čo som robila. Keď som chodila na trénerské kliniky, tak sme sa vždy bavili o tom, že ako. Ja som často nevedela pomenovať, že ako. Keď som však videla, ako to robí niekto iný, tak by som reagovala v zmysle, že ja by som to takto nerobila alebo inak.
Pomaly by som si asi mala začať zapisovať to, v čom som bola dobrá. Nejde o taktiku, ale o prácu s tímom. Taktické veci si človek môže niekde vybrať, ak chce tak hrať, ale skôr ide o prácu s jednotlivcami a prácu počas zápasu,“ uviedla členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) a zároveň aj slovenského basketbalu.
S Hejkovej trénerským koncom sa skončila v ZVVZ USK Praha jedna éra, ďalšia odštartovala už pod taktovkou Martina Baštu.
„Smerovanie klubu sa nezmenilo, ambície klubu sú stále rovnaké a vysoké. Chceli sme aj tento rok postúpiť do Final Six Euroligy, čo sa nám nepodarilo, ale je za tým veľmi veľa rôznych príčin. Ťažká pozícia pre nového a mladého trénera, ktorý prevzal po mne dosť obmenený, omladený tím.
Na jednej strane to bola ťažká pozícia, ale na druhej strane ľahká, keďže sa nedá očakávať, že od začiatku bude všetko super. Smerovanie je jednoznačné, chceme byť naďalej vysoko v Eurolige. Tento rok sme sa dostali medzi osmičku,“ zhodnotila Hejková doterajší priebeh sezóny.
Viac priblížila aj náplň svojej práce v pražskom klube: „Dohodli sme sa, že v budúcej sezóne do toho budem zasahovať viac. V tejto sezóne toho bolo pomenej, ale nikdy som nechcela zasahovať tak, že keď sa niečo deje. Skôr to bolo tak, že keď sa niečo stalo, tak sme sa o tom bavili. V určitom momente sezóny sme sa bavili, že ako ďalej a čo zmeniť.
Úplný začiatok bol excelentný, potom prišiel veľký pád a potom sme sa bavili, že smerovanie musí byť trochu iné. Stále platí, že sa budem podieľať na stavbe družstva. Predsa len, prehľad a známosti mám ďaleko väčšie ako náš mladý tréner, ktorý to samozrejme konzultuje. Nikdy by som mu nedodala niekoho, koho nechcem.“
Rozbieha vlastnú akadémiu
Okrem pokračovania v inej funkcii dostáva čoraz jasnejšie obrysy novovznikajúca Akadémia Natálie Hejkovej so sídlom v Prahe.
„Akadémia je pod mojím menom a zastrešujem ju, je v nej však výkonný riaditeľ a traja tréneri. Tento rok budeme mať jedno družstvo v kategórii do 17 rokov, ale budú to 15-ročné talentované dievčatá.
Rozbehneme to a uvidíme, čo budeme musieť meniť alebo zlepšiť. Keby sa povedalo, že sa ide do nejakej akadémie, tak možno by sa ľudia dali nalákať, ale moje meno láka dievčatá a tiež trénerov, ktorých sme angažovali.
Napríklad, šéftréner je Talian, ktorý pracoval v Španielsku a keď sme sa bavili o tom, že príde, tak povedal, že chce pracovať so mnou. Máme jednu Američanku, ktorá bola nadšená, že sa nejako dotkne nášho klubu, pretože o to už dlhšiu dobu usilovala. Tiež česká mládežnícka trénerka bola motivovaná tým, že môže so mnou spolupracovať,“ prezradila Hejková detaily a základy tohto projektu.
Nemalo by ísť len o klasickú basketbalovú akadémiu, ale cieľom je prepojenie aj so štúdiom: „Spoločne budú chodiť na gymnázium v Tróji, kde budú aj bývať. Trénovať budú na Královke, bude o nich vo všetkom postarané. Česká trénerka je povolaním psychológ, čo je dôležité. Idea je, že to nie je len o basketbale, ale aby sme kompletne 'urobili' človeka.
Angažovaním Američanky je možnosť, ako sa tiež naučiť jazyk. Myslím si, že je tam veľká šanca, že z každej generácie jedna-dve hráčky by sa mohli dostať na európsku úroveň. Mali sme vytypované hráčky, ktoré tam mohli byť tento rok. Záležalo to od veku, ochoty prísť do Prahy. Mysleli sme si, že to bude viac medzinárodne pomiešané. Bude to teda viac na českej báze.“
Cieľom do ďalších rokov je primárne účinkovanie v kategórii do 19 a 17 rokov. „Medzinárodné turnaje sú alfou a omegou. Budeme sa snažiť dostať na rôzne turnaje, pretože česká liga by bola málo. Síce budú hrať o kategóriu vyššie, ale konfrontácia s európskym basketbalom je nutná,“ dodala Hejková.