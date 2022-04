Chráničom na zuby trafil tínedžerku. Basketbalista musí zaplatiť pokutu

LOS ANGELES. Miles Bridges z tímu zámorskej basketbalovej NBA Charlotte Hornets dostal od vedenia profiligy pokutu 50.000 amerických dolárov.

Dôvodom bol incident s fanúšikmi v stredajšom dueli play in o postup do zápasu o 8. nasadené miesto v play off Východnej konferencie, v ktorom jeho tím prehral na palubovke Atlanty 103:132.

Bridges sa v záverečnej štvrtine dostal do sporu s rozhodcom, po ktorom inkasoval dve technické chyby a musel ísť predčasne pod sprchy. Pri odchode z palubovky na neho kričal jeden z domácich priaznivcov, hráč si neudržal nervy, otočil sa a hodil smerom k nemu svoj chránič na zuby.