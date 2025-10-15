Slovenský tím ukázal, že patrí do Ligy majstrov. Patrioti sú hladní po ďalšom triumfe

Slovenský basketbalový majster Patrioti Levice spravil v tejto sezóne v pohárovej Európe veľký krok vpred. Postúpil do prestížnej Ligy majstrov, kde sa už vo svojom druhom zápase radoval z víťazstva.
V Lotyšsku zdolal tím VEF Riga 92:73, čím vyslal signál, že v náročnej skupiny nechce byť do počtu.
„Som rád, že sme potvrdili príslušnosť k tejto európskej úrovni. Sú pred nami ešte štyri zápasy a ideme bojovať o to, aby sme si pripísali ďalší triumf," tvrdí po triumfe tréner Patriotov MICHAL MADZIN.
Ako chutí historicky prvá výhra slovenského mužstva v Lige majstrov?
Je to krásny pocit. To, že sa nám podarilo vyhrať v Rige, ešte aj takým rozdielom, je úžasné. Veľmi sa tešíme z historicky prvej výhry slovenského tímu v Lige majstrov. Išli sme si za tým a bola to zaslúžená výhra.
Postup do tejto súťaže bol veľký úspech. Každá výhra v skupine je ešte väčší. Som rád, že sme potvrdili príslušnosť k tejto európskej úrovni. Sú pred nami ešte štyri zápasy a ideme bojovať o to, aby sme si pripísali ďalší triumf.
Aká bola nálada v tíme po minulotýždňovej trpkej prehre o tridsať bodov so Szolnokom?
Rozpoloženie nebolo jednoduché. Pomohlo nám, že sme cez víkend nemuseli hrať ligový zápas a sústredili sme sa na seba. Oddýchli sme si a dobre sme sa pripravili na Rigu. Som rád za to, ako sme k tomuto zápasu pristúpili a ako sme boli v hlavách nastavení.
VIDEO: Michal Madzin
Čomu pripisujete veľmi vydarenú tretiu štvrtinu v Rige, v ktorej ste ťahali bodovú šnúr 17:1?
Najdôležitejšie bolo, že sa nám podarilo ubrániť súpera. Mohli sme sa spoľahnúť na našu obranu. Naša hra, naše sebavedomie v útoku, sa odvíjali od toho, že sme zastavili Rigu.
VIDEO: Highlighty Levíc zo zápasu v Rige
Rickeymu McGillovi chýbalu len tri doskoky mu chýbalu k triple-double. Ako ste videli jeho výkon?
Rickey odohral úžasný zápas. Držal nás už od úvodu stretnutia, a to nielen svojimi zakončeniami, ale pripravoval aj strelecké pozície pre spoluhráčov. Ukázal veľmi prospešný tímový výkon.
Dôležité bolo, že sme si pri našich podkošových absenciách postrážili doskok oveľa dôraznejšie cez obvodových hráčov, ktorí mali výborné čísla na doskoku. To nám otvorilo cestu k víťazstvu.
Zaujal aj Novak Musič. Ide o zodpovedného obrancu, pričom v Rige ukázal aj svoju rýchlosť pri prechodovej fáze.
Novak je elitný obranca. Svojou agresivitou a energiou pomáha celému tímu. Má výborne zrýchlenie. Je veľmi prínosný v situáciach jedna na jedna, ale aj v prechodovej fáze. Jeho kombinácia s Rickeym McGillom na ihrisku bola v zápase kľúčová.
Bola táto výhra najlepšou možnou pozvánkou do Bratislavy na Atény?
Myslím si, že už nevieme spraviť lepšiu pozvánku pre ľudí, aby si prišli pozrieť náš zápas s Aténami a aby prišli vytvoriť takú atmosféru a dať nám takú energiu, aby sme dokázali hrať s favoritom skupiny vyrovnaný zápas. Vieme, čoho sme schopný pri vypredanej hale. Verím, že to bude pre každého zážitok na celý život.
Cez víkend vás čaká zápas v Handlovej, ktorá ešte v úvode ročníka neprehrala. Ide o výborne organizovaný defenzívny tím. Čo od zápasu očakávate?
Máme tri dni na to, aby sme sa pripravili na zápas v Handlovej. Je to každý rok veľmi ťažké prostredie. Handlová opäť poskladala silný tím, ktorý je stále bez prehry. Momentálne cestujeme domov, potrebujeme si oddýchnuť a nastaviť sa tak, aby sme boli v sobotu úspešní na súperovej palubovke.