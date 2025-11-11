Ako prvého ho vyradili kvôli drogám. Zomrela legenda NBA, patril k najlepším

NEW YORK. Zomrel Michael Ray Richardson, hviezda NBA, ktorá bola z ligy vyradená kvôli užívaniu drog.
O úmrtí 70-ročného bývalého basketbalistu informovali jeho niekdajšie kluby. Podľa ESPN zomrel krátko po tom, ako mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty.
Richardson hral v rokoch 1978-1986 za New York, Golden State a New Jersey (teraz Brooklyn). V 556 zápasoch zapísal priemerne 14,8 bodu, 7 asistencií a 5,5 doskoku.
Štyrikrát bol vybraný do Stretnutia hviezd a dvakrát bol menovaný do najlepšieho defenzívneho tímu sezóny.
Vo februári roku 1986 ho vedenie súťaže ako prvého aktívneho hráča v histórii vyradilo z NBA za trojie porušenie ligových pravidiel týkajúcich sa drog. Zvyšok kariéry do roku 2002 strávil Richardson v Európe.