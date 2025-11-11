Ako prvého ho vyradili kvôli drogám. Zomrela legenda NBA, patril k najlepším

Michael Ray Richardson.
Michael Ray Richardson. (Autor: X/NY Knicks 1999)
ČTK|11. nov 2025 o 18:52
ShareTweet0

Štyrikrát bol vybraný do Stretnutia hviezd.

NEW YORK. Zomrel Michael Ray Richardson, hviezda NBA, ktorá bola z ligy vyradená kvôli užívaniu drog.

O úmrtí 70-ročného bývalého basketbalistu informovali jeho niekdajšie kluby. Podľa ESPN zomrel krátko po tom, ako mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty.

Richardson hral v rokoch 1978-1986 za New York, Golden State a New Jersey (teraz Brooklyn). V 556 zápasoch zapísal priemerne 14,8 bodu, 7 asistencií a 5,5 doskoku.

Štyrikrát bol vybraný do Stretnutia hviezd a dvakrát bol menovaný do najlepšieho defenzívneho tímu sezóny.

Vo februári roku 1986 ho vedenie súťaže ako prvého aktívneho hráča v histórii vyradilo z NBA za trojie porušenie ligových pravidiel týkajúcich sa drog. Zvyšok kariéry do roku 2002 strávil Richardson v Európe.

Basketbal

Basketbal

    Nico Harrison.
    Nico Harrison.
    Hnevali sa od odchodu Dončiča. Dallas vypočul volanie fanúšikov a odvolal generálneho manažéra
    dnes 19:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Ako prvého ho vyradili kvôli drogám. Zomrela legenda NBA, patril k najlepším