Jeden z najlepších basketbalistov oslavuje jubileum, Michael Jordan má 60 rokov

Ide o najväčší príspevok, aký kedy organizácia dostala. Jordan ju pritom podporuje pravidelne už od roku 1989. "Za uplynulých 34 rokov bolo pre mňa cťou byť partnerom Make a Wish. Pomáhať a priniesť úsmev na pery toľkým deťom.

Podľa mnohých fanúšikov najlepší basketbalista histórie sa životný míľnik rozhodol osláviť darom 10 miliónov dolárov neziskovej organizácii Make a Wish, ktorá sa zameriava na pomoc deťom so zdravotnými problémami.

To isté platí aj o jeho účasti pod piatimi kruhmi. Druhé zlato pridal v roku 1992 v Barcelone, kam už prišiel v pozícii globálnej športovej osobnosti.

Byť svedkom ich sily a odolnosti v ťažkých časoch ich života bolo mimoriadne inšpiratívne. Nebolo by pre mňa lepším darčekom k narodeninám, než sledovať, ako sa ku mne iní pripájajú.

V rokoch 1993-95 Jordan prerušil kariéru a venoval sa bejzbalu. Aj preto mu možno nepatrí pozícia najlepšieho strelca ligy, na ktorú sa nedávno prepracoval James.

Po zisku šiesteho titulu druhýkrát ukončil kariéru, no ešte sa na palubovky vrátil v roku 2001, no už v drese Washingtonu Wizards. To už sa pripravoval na ďalší krok vo svojom živote, keď túžil byť majiteľom klubu NBA.

Od roku 2010 majiteľ klubu NBA

V drese tímu z hlavného mesta USA odohral tri sezóny a definitívne uzavrel hráčske pôsobenie vo veku 40 rokov.