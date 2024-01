Marc Gasol oznámil koniec kariéry: Ak by som pokračoval, mohlo by to mať vážne následky

BARCELONA. Španielsky basketbalista Marc Gasol v stredu ukončil svoju kariéru po 20 profesionálnych sezónach, z toho 13 v NBA.

Trojnásobný účastník All-Star víkendu v roku 2019 získal majstrovský titul s Torontom Raptors. Je mladším bratom dvojnásobného víťaza NBA Paua Gasola, ktorý ukončil kariéru v októbri 2021.

"Je to chvíľa, keď musím urobiť krok bokom a podeliť sa o všetko, čo ma basketbal naučil a čo mi dal. Bol čas, aby som to urobil, ak by som pokračoval v hre, mohlo by to mať vážne následky," uviedol Marc Gasol podľa agentúry AFP.