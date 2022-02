V Leviciach bude basketbalové Final Four. Prídu aj Spišiaci

"Na základe diskusií s kolegami z vedenia súťaže a národnými federáciami sme sa rozhodli pre Levice.

Patrioti sú zakladajúcim členom súťaže, pričom v nej pôsobili doteraz v každej sezóne a takisto veľkým plusom je, že Levice hostia aj kvalifikáciu na majstrovstvá sveta, čím je zabezpečená infraštruktúra,“ uviedol člen vedenia pohára Marek Imre.



"Sme veľmi radi, že Spišskí Rytieri a Patrioti Levice sa prebojovali do Final Four a sú úspešní aj v medzinárodnej konfrontácii. To, že sa finálový turnaj uskutoční v Leviciach, beriem ako odmenu," povedal generálny sekretár SBA Andrej Kuffa.



Známe je už aj to, že v semifinále play-off nastúpia 16. 3. hráči Spišskej Novej Vsi proti Pardubiciam, domáce Levice si na meno súpera ešte musia počkať.