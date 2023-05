Levice doma nepripustili oslavu Komárna, znížili stav finálovej série

Michal Madzin, tréner Levíc: "Veľký druhý polčas, výborná tretia štvrtina. Musím povedať, že som veľmi rád, že konečne prišlo to, že sme trafili vypracované strely. Potom sme sa už dostali do takého laufu, že sme si užívali zápas. Keby mi niekto po prvom polčase povedal, že sa to takto skončí, tak neviem, či by som veril. Sme za to šťastní a ideme ďalej bojovať."

Ben Kovac, hráč Levíc: "Vyhrali sme, lebo sme bojovali. Ofenzívne to bolo super, dali sme 104 bodov a Komárno sme udržali na 75 bodoch. Defenzívne to bolo výborné, v útoku sme rotovali loptu, prihrávali sme si, dávali ľahké a tiež ťažké koše. Energia tam proste bola, mali sme super podporu od našich fanúšikov, za čo sa im chcem ešte raz poďakovať."

Zlatko Jovanovič, tréner Komárna: "Gratulujem Leviciam, odohrali famózny zápas a najmä druhý polčas. Kľúčom v tomto stretnutí boli naše zlé útočné rozhodnutia v druhej štvrtine, keď sme mali viesť a naša zlá defenzíva v prvých štyroch minútach tretej štvrtiny, keď sme ľahko inkasovali 15-bodovú šnúru. My sme sa už nevedeli do zápasu vrátiť a nemali sme silu. Ako som teraz povedal v šatni, prehrať o bod alebo o 30, nie je to úplne rovnaké, ale vlastne je. Je to totiž 3:2 na zápasy pre nás."

Martin Danielič, hráč Komárna: "Určite to bol najhorší tímový výkon. Viacmenej, v play off je jedno, či prehráme o 1 bod alebo o 30, stále sme stratili 1 bod a je 3:2 na zápasy. Ideme domov, treba potvrdiť, že sme lepší. Čo sa týka zápasu, všetko čo sme v sezóne v podstate dokázali, išlo cez obranu. Dostať 104 bodov vo finále je nemysliteľné. Ťažko sa mi to hodnotí, myslím si, že sme mali šancu, ale keď začneme druhý polčas 0:15, tak to sa už nedá otočiť proti tak kvalitnému súperovi, akým sú Levice."