Spurs si poistili oporu bez draftu. V drese finalistu NBA pokračuje aj veterán

Julian Champagnie.
Julian Champagnie. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. jún 2026 o 10:49
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Obaja sa dohodli na nových kontraktoch.

Dres úradujúceho finalistu basketbalovej NBA San Antonia Spurs budú aj naďalej obliekať krídelníci Julian Champagnie a Harrison Barnes. Obaja sa dohodli na nových kontraktoch.

Dvadsaťpäťročný Champagnie neprešiel draftom a mal doteraz jeden z najlacnejších kontraktov v súťaži.

Napriek tomu patril medzi opory tímu, hral prevažne v základnej zostave s priemernou minutážou 28 min, 11 bodmi a 6 doskokmi na zápas.

Navyše uplynulé dve sezóny v drese Spurs ani raz nechýbal. V novej sezóne si finančne výrazne polepší, pôvodnú opciu na 3 milióny dolárov ročne zrušil a podpísal novú trojročnú zmluvu v hodnote 45 miliónov.

Barnes sa dohodol na novom ročnom kontrakte za 8 miliónov. Tridsaťštyriročný veterán začne v texaskom klube svoju tretiu sezónu. Informoval portál ESPN.

Basketbal

Basketbal

    Julian Champagnie.
    Julian Champagnie.
    Spurs si poistili oporu bez draftu. V drese finalistu NBA pokračuje aj veterán
    dnes 10:49
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