Spurs si poistili oporu bez draftu. V drese finalistu NBA pokračuje aj veterán

Dres úradujúceho finalistu basketbalovej NBA San Antonia Spurs budú aj naďalej obliekať krídelníci Julian Champagnie a Harrison Barnes. Obaja sa dohodli na nových kontraktoch.
Dvadsaťpäťročný Champagnie neprešiel draftom a mal doteraz jeden z najlacnejších kontraktov v súťaži.
Napriek tomu patril medzi opory tímu, hral prevažne v základnej zostave s priemernou minutážou 28 min, 11 bodmi a 6 doskokmi na zápas.
Navyše uplynulé dve sezóny v drese Spurs ani raz nechýbal. V novej sezóne si finančne výrazne polepší, pôvodnú opciu na 3 milióny dolárov ročne zrušil a podpísal novú trojročnú zmluvu v hodnote 45 miliónov.
Barnes sa dohodol na novom ročnom kontrakte za 8 miliónov. Tridsaťštyriročný veterán začne v texaskom klube svoju tretiu sezónu. Informoval portál ESPN.