Lotyšský dlháň zostáva vo Warriors. Klub NBA mu dá 40 miliónov za dva roky

Kristaps Porziňgis
Kristaps Porziňgis (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 08:00
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Jeho kariéru v uplynulom ročníku opäť brzdili zranenia a choroby.

Lotyšský basketbalista Kristaps Porziňgis bude aj naďalej pôsobiť v tíme Golden State Warriors. S účastníkom NBA sa dohodol na novom dvojročnom kontrakte v hodnote 40 miliónov dolárov.

Tridsaťročný pivot prišiel do klubu zo Severnej Kalifornie vo februári pred uzávierkou výmen z Atlanty.

Jeho kariéru v uplynulom ročníku opäť brzdili zranenia a choroby, no v 15 dueloch dokázal v drese Golden State dosiahnuť priemer 16 bodov na zápas.

Lotyšský dlháň sa v minulosti výraznou mierou podieľal na zisku titulu Bostonu Celtics v roku 2024. Informoval portál ESPN.

Basketbal

Basketbal

    Kristaps Porziňgis
    Kristaps Porziňgis
    Lotyšský dlháň zostáva vo Warriors. Klub NBA mu dá 40 miliónov za dva roky
    dnes 08:00
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