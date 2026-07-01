Lotyšský dlháň zostáva vo Warriors. Klub NBA mu dá 40 miliónov za dva roky

Lotyšský basketbalista Kristaps Porziňgis bude aj naďalej pôsobiť v tíme Golden State Warriors. S účastníkom NBA sa dohodol na novom dvojročnom kontrakte v hodnote 40 miliónov dolárov.
Tridsaťročný pivot prišiel do klubu zo Severnej Kalifornie vo februári pred uzávierkou výmen z Atlanty.
Jeho kariéru v uplynulom ročníku opäť brzdili zranenia a choroby, no v 15 dueloch dokázal v drese Golden State dosiahnuť priemer 16 bodov na zápas.
Lotyšský dlháň sa v minulosti výraznou mierou podieľal na zisku titulu Bostonu Celtics v roku 2024. Informoval portál ESPN.