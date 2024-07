Dončič si v Paríži nezahrá, Slovinsko prišlo o šancu kvalifikovať sa na olympiádu

PIREUS. Grécki basketbalisti sa udržali v hre o postup na OH 2024 v Paríži. Na turnaji olympijskej kvalifikácie v Pireu sa prebojovali do finále, keď si v sobotňajšom semifinálovom stretnutí poradili so Slovinskom 96:68.

Jannis Antetokunmpo prispel k víťazstvu domáceho tímu 13 bodmi, Thomas Walkup ich zaznamenal 19.

Pre Slovincov sa sen o Paríži rozplynul, nestačilo im ani 21 bodov Luku Dončiča, lídra finalistu NBA Dallasu Mavericks.

"Majú veľmi dobrý tím, sú dobre trénovaní a najmä, majú Jannisa. Dnes boli lepší," citovala Dončiča agentúra AP.