Komárno je krok od titulu, v 4. finále play-off zvíťazilo nad Levicami

Zlatko Jovanovič, tréner Komárna: "Jedno veľmi ťažké a fyzicky náročné stretnutie. Na oboch stranách sa bojovalo, to je môj pohľad na tento súboj. Lepšie sme to ustáli a práve preto sme vyhrali. Myslím si, že sme dobre bránili a boli sme tiež pripravení na nízku zostavu, s ktorou Levice nastúpili. Vedeli sme, čo máme hrať proti takejto pätici hráčov a dobre sme na to zareagovali. Premenili sme prvých šesť pokusov za tri body, ale to vychádzalo z našej defenzívy. Nerobili sme také chyby, aké v zápase v Leviciach. Potom sme väčšinu stretnutia kontrolovali, súper sa snažil vrátiť, čo je normálne, ale našimi silnými zbraňami sme to zvládli najlepším možným spôsobom."

Martin Danielič, hráč Komárna: "Dojmy sú super, vedieme 3:1 na zápasy a chýba nám posledný krok. Ako sa hovorí, posledný krok býva najťažší, síce sme veľmi blízko, ale stále ďaleko. Myslím si, že zápas sme jednoznačne vyhrali v obrane. 69 bodov hovorí za všetko, ak udržíme súpera pod 70 bodov, tak nám nerobí problém dávať cez 70 bodov v zápase, v tomto by som videl jednoznačný kľúč."

Michal Madzin, tréner Levíc: "Hodnotí sa nám to ťažko. Mali sme nevydarený vstup do zápasu, Komárno dalo v prvej štvrtine priveľa bodov. Vytvorilo si taký vankúš, ktorý ich vlastne celý zápas držal v hre. Aj keď sme sa mierne vrátili do hry, tak v kľúčových momentoch, keď sme sa mohli dotiahnuť, sme urobili zlé rozhodnutia a Komárno opäť odskočilo."

Miha Lapornik, hráč Levic: "Myslím si, že sme prehrali zápas v prvých piatich minútach a v posledných dvoch minútach prvého polčasu. Pred polčasovou prestávkou sme sa priblížili na rozdiel 4 bodov, ale potom sme inkasovali od Komárna 8-bodovú šnúru a po prvom polčase to bolo o 12 bodov. V druhom polčase sme sa snažili, aj sme urobili niečo dobré, ale súper premenil ťažké strely, respektíve ľahké veci. Nedali sme mnoho trestných hodov, v takýchto zápasoch je to veľmi dôležité. Nie je ešte koniec, neprestaneme bojovať. Verím, že sa do Komárna ešte vrátime."