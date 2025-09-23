Levice sú už len krok od hlavnej fázy Ligy majstrov. Estónsky súper ovládol len prvú štvrtinu

Kvalifikácia Ligy majstrov - semifinále
BC Kalev/Cramo - Patrioti Levice 69:81 (38:40)
Levice: Wesson 24 (14 doskokov), Carius 13, McGill 10, Kivimäki 4, Dorsey 3 (Mawein 16, Musič 11, Krajčovič 0)
Najviac bodov - Kalev/Cramo: Hermet a Kaukiainen po 14, Rutherford 12
TH: 17/14 - 15/8, fauly: 25 - 21, trojky: 7 - 11
Rozhodovali: Marques (Portug.), Poursanidis (Gréc.), Praksch (Maď.)
Štvrtiny: 22:21, 16:19, 14:23, 17:18
SAMOKOV. Basketbalistov Patrioti Levice delí už len jedno víťazstvo od premiérovej účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov.
Na kvalifikačnom turnaji v bulharskom Samokove triumfovali v tzv. majstrovskej vetve nad estónskym BC Kalev/Cramo 81:69 a odplatili mu tak minuloročnú prehru.
Úradujúci majster Slovenska nastúpi na finálový duel vo štvrtok 25. septembra o 19.00 h proti víťazovi zápasu medzi dánskym Bakken Bears a holandským Heroes Den Bosch.
Do skupinovej fázy ide len víťaz tohto zápasu.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Semifinálový duel odštartoval vo vysokom tempe, hralo sa navyše tvrdším spôsobom, čo v úvode vyhovovalo Kalevu.
Zápas otvoril sedembodovou šnúrou, naopak Levice sa nevedeli dostať ku svojej hre a po dvoch odohraných minútach museli reagovať oddychovým časom.
Krátka prestávka im pomohla, pretože po nej sa rýchlo otriasli zo zlého vstupu.
Prvá štvrtina bola celkovo v znamení bodových úsekov oboch tímov, estónsky tím bol však väčšinu času o krok vpred. V závere sa síce Patrioti na krátky moment dostali do vedenia, ale prvú štvrtinu napokon prehrali 21:22.
Druhá časť sa niesla v totožnom duchu, slovenský šampión mal v nej ale výraznejšie navrch. V jednej chvíli sa dokonca odtrhol od súpera, no Kalev okamžite reagoval a naďalej držal vyrovnanú partiu.
Hlavne Mawein s Wessonom sa postarali o to, že „žlto-zelení“ vyhrali prvý polčas 40:38.
II. polčas:
Kvalitný basketbal pokračoval aj po prestávke, hlavné slovo mali na začiatku tvrdé defenzívy na oboch stranách.
Levičania nachádzali však na druhej strane lepšie riešenia v ofenzíve a postupne si vypracovali prvý dvojciferný náskok v zápase.
Kalev im nahrával zlými rozhodnutiami, postupne sa tak lámal súboj podobne ako vo štvrťfinále s Larnakou.
Pred záverečnou 10-minútovkou to z levického pohľadu vyzeralo nádejne, na tabuli svietilo skóre 63:52. Estónsky tím otvoril štvrtú štvrtinu šiestimi bodmi za sebou, Patrioti naproti tomu viac ako tri minúty neskórovali a rodila sa tak mierna dráma.
Zverenci trénera Michala Madzina však zareagovali troma trojkami v rade a definitívne rozhodli o osude semifinálového zápasu.
Koncovku si bez väčších starostí ustrážili a mohli tak naďalej živiť svoj sen o účasti v skupinovej fáze LM.