Slovenky sa pobijú o štvrťfinále. Suja: Nemky budú ťažký súper

"Určite to bola určitá vlna eufórie, všetci sme boli vysmiatejší. Nemuseli sme sa sústrediť na to, o koľko bodov musíme vyhrať.

So spoluhráčkami sa nezľakli fyzicky a výškovo dominantnejšieho súpera, do vedenia ho pustili len na necelú minútu.

"Chceli sme mať od začiatku zápas pod kontrolou. Pred stretnutím sme si povedali, že by bolo super to zobrať do rúk, nielen byť k tomu blízko, ale aby sme my diktovali tempo.

Otvorili sme zápas dobre, zodpovedne v obrane, s dobrým manažmentom faulov, konečne prišli aj premenené strely a rozbehlo sa to.

Treba povedať, že Turecko nám nedávalo taký tlak a odpor ako Maďarsko, ale my sme si verili, že nám to strelecky padne a dievčatám sme prízvukovali, že v predchádzajúcich dvoch zápasoch mali množstvo otvorených striel, ktoré proste len nepadli a aby proste pokračovali a verili si. Dobre sme bránili, malo to všetky parametre,“ povedal tréner Sloveniek Juraj Suja.

VIDEO: Reakcia trénera Juraja Suju