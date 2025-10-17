Jedna z najvýraznejších posíl končí v Slovane predčasne. Nezapadol do mužstva, tvrdí manažér

Jacob Evans (Slovan) počas úvodného zápasu sezóny BC Slovan Bratislava - MBK Lúčenec.
Jacob Evans (Slovan) počas úvodného zápasu sezóny BC Slovan Bratislava - MBK Lúčenec. (Autor: TASR)
TASR|17. okt 2025 o 15:56
ShareTweet1

Bývalý hráč Golden State Warriors napokon odohral len päť súťažných duelov.

BRATISLAVA. Jedna z najvýraznejších letných posíl v Tipos Slovenskej basketbalovej lige, americký rozohrávač Jacob Evans, predčasne skončil ako hráč BC Slovan Bratislava.

Bývalý hráč Golden State Warriors prišiel so zaujímavou kariérnou vizitkou, ale napokon odohral v belasých farbách len päť súťažných duelov.

V Tipos SBL mal Evans priemer 7 bodov, 3,8 doskoku a 2,5 asistencie na zápas. V Severoeurópskej lige (ENBL) stihol jedno stretnutie, v ktorom si pripísal 12 bodov.

„Jacob napriek pôsobivému životopisu vôbec nezapadol do mužstva a to je dôvod, pre ktorý sme sa dohodli na ukončení spolupráce.

Musíme sa poobzerať po náhrade, pretože s ohľadom na ambície, ktoré máme, potrebujeme hráčov schopných exekvovať, čo od nich vyžadujeme a pomôcť tímu dostať sa na vyššiu kvalitatívnu úroveň,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku generálny manažér Michal Ondruš.

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Jacob Evans (Slovan) počas úvodného zápasu sezóny BC Slovan Bratislava - MBK Lúčenec.
    Jacob Evans (Slovan) počas úvodného zápasu sezóny BC Slovan Bratislava - MBK Lúčenec.
    Jedna z najvýraznejších posíl končí v Slovane predčasne. Nezapadol do mužstva, tvrdí manažér
    dnes 15:56|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Jedna z najvýraznejších posíl končí v Slovane predčasne. Nezapadol do mužstva, tvrdí manažér