Inter má veľké ambície v play-off i v ENBL. Sme kvalitný tím, verí Szabó

„Som toho názoru, že rivalita tam už nie je cítiť tak ako v minulosti, ale tým, že hráme s nimi v prvom kole play off, tak určite tam bude nejaké napätie medzi hráčmi. Už aj v poslednom zápase, ktorý sme s nimi odohrali cez víkend, tam boli výmeny názorov. Myslím si, že to bude pre divákov a hráčov zaujímavá séria na sledovanie,“ povedal reprezentant Slovenska.

„Myslím si, že základnú časť sme odohrali celkom dobre a ukázali sme, že sme kvalitný tím. Takto chceme pokračovať v play off. To konečné umiestnenie môže vyzerať nebezpečne, ale myslím si, že sme kvalitný tím a ukážeme, že tam patríme,“ vyjadril sa pre TASR pivot Interu Milan Szabó.

Aktuálnou víťaznou šnúrou, účasťou vo Final Four ENBL a druhým miestom na Česko-slovenskom pohári, sa tak radia do užšieho okruhu favoritov na trofej pre majstra Slovenska.

„Do ENBL sme išli s pokorou, nikto nečakal, že skončíme základnú časť bez prehry. Hrali sme proti kvalitným tímom a ukázali sme, že aj proti družstvám ako Bamberg alebo Varšava vieme bojovať. Tlak na nás určite na tomto turnaji bude, organizujeme to doma a sme jediný nezdolaný tím.

Či už sa nám podarí zvíťaziť, to neviem posúdiť, ale sme kvalitné družstvo. Sme na to pripravení, do každého zápasu ideme na sto percent pripravení s plánom. Dúfam, že aj v takej zostave sa nám to podarí,“ dodal Szabó.