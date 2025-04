Basketbalistom Interu Final Four nevyšlo. Stratili sme rytmus, myslí si Naglič

BRATISLAVA. Na Final Four Severoeurópskej ligy (ENBL) išli basketbalisti Interu Bratislava ako jediný nezdolaný tím súťaže a navyše mali aj výhodu domáceho prostredia.

„Stratili sme rytmus, niektorí hráči dávajú od seba preč loptu. Neviem, prečo to tak je, pretože vieme, aké útoky máme hrať a rozprávame sa o tom. Na konci to vyzeralo len tak, že Cousins hrá ako jediný na výhru. Neviem, prečo to tak bolo, pretože nebol žiaden stres.

Zaslúžili sme si uspieť, mali sme po celý čas kontrolu nad zápasom. No nič, musíme sa otočiť hneď na ligové play off. Čaká nás doma náročný a dôležitý zápas s Komárnom,“ povedal pre TASR tréner Interu Aramis Naglič.