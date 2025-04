Famózna koncovka Interu nestačila. Prvá prehra v súťaži prišla v najhoršom možnom čase

Severoeurópska liga ENBL - semifinále

„Škoda, že to na konci nevyšlo. Veľa energie sme dali do útoku, aby sme sa vrátili späť do zápasu. Dostať 70 bodov za polčas je samozrejme katastrofa.

Doplnil ho jeho zverenec Isaiah Cousins: "Bol to dobrý zápas. Voluntari má kvalitný tím a skvelých hráčov. Na konci, keď to bolo potrebné, tak premenili veľké strely.

Napokon sme tesne neuspeli, rozhodla posledná trojka súpera v závere. Keby to vyriešili lepšie v obrane, tak by sa to neudialo a vyhrali by sme. Som vždy motivovaný uspieť, všetko, čo robím, tak robím s cieľom vyhrať.“