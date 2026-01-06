VIDEO: Bizarný zápas Ligy majstrov trval len sedem minút. Tím hral s dvoma hráčmi

Iba sedem minút trval úvodný zápas o postup do osemfinále basketbalovej Ligy majstrov medzi Hapoelom Holon a Trapani Shark.
Hosťujúcemu talianskemu tímu, ktorý sa zmieta vo finančných a organizačných ťažkostiach, totiž zostal na palubovke iba jeden hráč.
Trapani dorazilo k stretnutiu na neutrálnu pôdu do bulharského Samokovu s piatimi basketbalistami. Dva boli ročníky 2007 a 2008 a absolvovali debut v profesionálnej súťaži.
Tréner Alex Latini si po minúte a pol zobral oddychový čas, ihrisko opustili traja jeho zverenci a sicílsky celok pokračoval len v dvoch.
Keď si jeden z mladíkov Matteo Patti urobil po siedmich minútach piatu osobnú chybu a na ihrisku zostal len najmladší člen tímu Francesco Martinelli, rozhodcovia zápas ukončili. Holon v tom čase viedol 38:5.
VIDEO: Trapani s dvoma hráčmi na palubovke
Trapani zrejme neunikne disciplinárnemu postihu. Prehreškom proti pravidlám súťaže bolo už to, že na zápas dorazil s menej ako desiatimi hráčmi.
V talianskej lige už klub dostal pokutu 50.000 eur (1,2 milióna korún) za to, že nenastúpil na nedeľňajšie stretnutie proti Virtusu Bologna. Zápas bol kontumovaný 20:0 v prospech súpera. Ak Trapani neodohrá ďalší ligový duel, hrozí mu vylúčenie zo súťaže.
Kvôli finančným a administratívnym nezrovnalostiam vstúpil klub do Serie A so štvorbodovým odpočtom a počas sezóny prišiel o ďalší bod.
Pre problémy Trapani opustilo množstvo hráčov, ďalší sú zranení. V talianskej lige je klub napriek ťažkostiam desiaty medzi 16 účastníkmi.