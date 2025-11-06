Trénera Miami čakalo nepríjemné prekvapenie. Po návrate domov zistil, že mu zhorel dom

BRATISLAVA. Dom trénera basketbalistov Miami Erika Spoelstru dnes ráno poničil rozsiahly požiar.
Samotný kouč nebol doma, vracal sa zo stredajšieho stretnutia NBA v Denveri, kde jeho zverenci prehrali 112:122.
Podľa agentúry AP sa nešťastie obišlo bez zranení aj bez poškodenia okolitých domov, o príčine úrady neinformovali.
Hasiči z okresu Miami-Dade sa o požiari dozvedeli krátko po pol piatej ráno miestneho času.
Spoelstra po pristátí v Miami dorazil na miesto vo chvíli, keď s ohňom bojovalo viac ako 20 zasahujúcich jednotiek.
Po troch hodinách hasiči požiar lokalizovali, nad pozemkom však stále stúpal dym. Päťdesiatpäťročný tréner kúpil rozľahlú nehnuteľnosť predvlani.
