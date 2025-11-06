Trénera Miami čakalo nepríjemné prekvapenie. Po návrate domov zistil, že mu zhorel dom

Tréner Erik Spoelstra.
Tréner Erik Spoelstra. (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. nov 2025 o 16:56
Päťdesiatpäťročný tréner kúpil rozľahlú nehnuteľnosť predvlani.

BRATISLAVA. Dom trénera basketbalistov Miami Erika Spoelstru dnes ráno poničil rozsiahly požiar.

Samotný kouč nebol doma, vracal sa zo stredajšieho stretnutia NBA v Denveri, kde jeho zverenci prehrali 112:122.

Podľa agentúry AP sa nešťastie obišlo bez zranení aj bez poškodenia okolitých domov, o príčine úrady neinformovali.

Hasiči z okresu Miami-Dade sa o požiari dozvedeli krátko po pol piatej ráno miestneho času.

Spoelstra po pristátí v Miami dorazil na miesto vo chvíli, keď s ohňom bojovalo viac ako 20 zasahujúcich jednotiek.

Po troch hodinách hasiči požiar lokalizovali, nad pozemkom však stále stúpal dym. Päťdesiatpäťročný tréner kúpil rozľahlú nehnuteľnosť predvlani.

