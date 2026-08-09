Ako tréner patril k najlepším, ako hráč bol dokonalý. Zomrela jedna z najväčších legiend NBA

Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu Don Nelson, druhý najúspešnejší tréner v histórii basketbalovej NBA podľa počtu víťazstiev a člen Naismithovej basketbalovej Siene slávy.
Ako hráč sa preslávil najmä v drese Bostonu Celtics, s ktorým získal päť titulov šampióna NBA.
Jeho rodina oznámila, že zomrel pokojne v kruhu svojich najbližších. Nelson počas 31 sezón v pozícii hlavného trénera dosiahol v základnej časti bilanciu 1335 víťazstiev a 1063 prehier.
Viedol Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks a Dallas Mavericks. Po skončení kariéry bol historickým lídrom NBA v počte trénerských víťazstiev, až v marci 2022 ho prekonal Gregg Popovich. Trikrát získal ocenenie Tréner roka NBA (1983, 1985 a 1992).
Výraznú stopu zanechal aj pri budovaní Dallasu a Golden State. V Mavericks sa podieľal na príchode budúcich členov Siene slávy Dirka Nowitzkého a Stevea Nasha.
Pred draftom v roku 2009 zase presadzoval, aby Warriors zo siedmeho miesta vybrali Stephena Curryho.
„Mal na tento šport nesmierny vplyv a do histórie sa zapíše ako jeden z najväčších basketbalových mysliteľov,“ uviedol Curry.
Nelson odohral v NBA celkovo 14 sezón. Boston neskôr vyradil jeho dres s číslom 19. V 1053 zápasoch základnej časti dosiahol priemer 10,3 bodu a 4,9 doskoku.
Ako tréner sa predstavil 18-krát v play off, titul však nezískal. V roku 1994 priviedol americký výber „Dream Team II“ k zlatu na majstrovstvách sveta. Informovali o tom ESPN a agentúra AP.