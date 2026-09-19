Slovan sa dočkal víťazstva. Duel v Komárne rozhodol Šporar, ktorému dva góly ešte neuznali

Niké liga - 9. kolo
KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:0)
Góly: 45+2. Bernát - 50. a 86. Šporar.
Rozhodcovia: Dohál – Vorel, Bobko, ŽK: Sylvestr, Krčík, Pillár, Tamás - Mustafič, Cruz, Su. Camara, Marcelli
Komárno: Pindroch – Krčík, Špiriak, Pillár, Šmehyl – Masaryk (89. Ganbayar), Domonkos, Žák, Palán (64. Tamás) - Bernát - Sylvestr (76. Bayemi)
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Wimmer, Cruz (84. Ignatenko) - Martinez (75. Marcelli), Pokorný, Mustafič (90. Macuoka) - Barseghjan (90. Yirajang), Šporar, Su. Camara (84. Maroš)
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Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom dueli 9. kola Niké ligy na ihrisku Komárna 2:1.
Úradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného bodového zisku a so stretnutím k dobru sa v neúplnej tabuľke priblížil na rozdiel bodu od tretej Trnavy.
Ústrednou postavou stretnutia bol útočník Slovana Andraž Šporar, ktorý najprv vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol.
Na druhú Dunajskú Stredu strácajú „belasí“ tri body a na lídra zo Žiliny štyri. V nedeľu je ešte na programe vzájomný zápas medzi DAC a Spartakom.
Komárno siahalo na cenné body a podalo obetavý výkon, no napokon zostalo posledným mužstvom v súťaži bez víťazstva.
Priebeh zápasu
I. polčas
Už v 1. minúte mohol poslať domácich do vedenia Masaryk, no vo vnútri pokutového územia prestrelil bránku. Ešte pred uplynutím prvej desaťminútovky si Komárno vytvorilo ďalšiu príležitosť, avšak opäť neuspelo.
Slovan mal loptu na kopačkách, ale Komárno si vedelo nájsť momenty, kedy svojou aktivitou prinútilo favorita pri rozohrávke k stratám.
V nadstavenom čase sa presadil najlepší strelec KFC Ján Bernát a tretím gólom v sezóne zaslúžene otvoril skóre stretnutia.
II. polčas
Slovan nespravil počas prestávky žiadnu zmenu a začal aktívnejšie. Šporarovi pred presným zásahom neuznali pre ofsajd už druhý gól, no gólovú dorážku do prázdnej bránky z 50. minúty mu už nemohol zobrať nikto.
Striedajúci Tamás potom pri svojej prvej akcii vrátil domácim vedenie, avšak ešte predtým bol v hraničnom súboji s Blackmanom a rozhodcovia to posúdili ako faul.
Po úseku, kedy sa okrem zakončenia Šporara do žrde ani jeden z tímov nedostal do výraznejšej príležitosti, dostal Slovinec v 86. minúte ďalšiu šancu na skórovanie.
Po nacvičenom signáli a prihrávke Marcelliho pridal druhý gól.