Hviezdny večer Tatara. V úvode sezóny sa vo Švajčiarsku blysol štyrmi gólmi

Tomáš Tatar v drese Zugu.
Tomáš Tatar v drese Zugu. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 20:52
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Darilo sa mu na ľade Davosu.

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zažiaril v sobotňajšom zápase 3. kola švajčiarskej ligy, v ktorom štyrmi gólmi zariadil triumf Zugu na ľade Davosu 6:2.

Tridsaťpäťročný útočník sa blysol čistým hetrikom v priebehu 19 minút. Tatar otvoril skóre v 4. minúte a potom sa strelecky presadil dvakrát v presilovkách.

V 9. minúte zvýšil na 2:0 pre hostí a v 23. minúte skompletizoval hetrik. Až za tohto stavu sa dostali k slovu aj domáci, ktorým sa však nepodarilo výraznejšie zdramatizovať duel.

Naopak, Tatar v 59. minúte gólom do prázdnej bránky upravil na 5:2 a po ňom ešte spečatil výhru Sven Senteler. Zug tak bodoval naplno aj vo svojom druhom zápase v novej sezóne.

Slovenský reprezentant si predtým pripísal asistenciu v úvodnom dueli na ľade Lausanne, kde Zug triumfoval 5:0. Po dvoch zápasoch švajčiarskej NL má tak na konte päť kanadských bodov (4+1).

Švajčiarsko

    Tomáš Tatar v drese Zugu.
    Tomáš Tatar v drese Zugu.
    Hviezdny večer Tatara. V úvode sezóny sa vo Švajčiarsku blysol štyrmi gólmi
    dnes 20:521
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