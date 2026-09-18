Knicks si ho vybrali v TOP 10, patril k veľkým talentom. Zomrel bývalý americký basketbalista

Vo veku 43 rokov zomrel bývalý basketbalista NBA Mike Sweetney. Američan, ktorého si v drafte 2003 vybral New York Knicks z deviateho miesta, strávil v slávnej lige štyri sezóny.
O jeho úmrtí informovala manželka India v príspevku na Facebooku. Príčina smrti zatiaľ nie je známa.
„S najťažším srdcom oznamujeme úmrtie nášho milovaného Michaela. Poznať Mikea Sweetneyho znamenalo milovať ho. Nikto ho nemiloval viac než jeho rodina a on nemiloval nikoho viac než ju. Jeho deti boli svetlom jeho života a každý deň sa snažil dopriať im ten najlepší možný život,“ napísala India.
S manželom boli spolu približne 30 rokov, z toho takmer 20 rokov v manželstve. „Bol mojím najlepším priateľom. Neviem, čo si bez neho počneme,“ dodala.
Rodina neskôr založila zbierku na platforme GoFundMe s cieľom vyzbierať 10-tisíc dolárov. India v nej Sweetneyho označila za najlepšieho syna, brata, člena rodiny, priateľa, otca a manžela, akého si človek mohol priať.
V NBA pôsobil štyri sezóny
Sweetney sa do NBA dostal v roku 2003, keď si ho Knicks vybrali ako deviatku draftu. Predtým žiaril na univerzite Georgetown, kde patril medzi výrazné talenty.
V New Yorku odohral dve sezóny. V druhej z nich sa zlepšil a priemerne zaznamenával 8,4 bodu a 5,4 doskoku na zápas.
Po sezóne 2004/2005 však Knicks poslali Sweetneyho do Chicaga. Súčasťou výmeny boli aj Eddy Curry a Antonio Davis, ktorí zamierili opačným smerom.
V drese Bulls strávil ďalšie dve sezóny. Následne pokračoval v basketbalovej kariére v zahraničí. Pôsobil v Číne, Portoriku a Južnej Amerike.
V roku 2017 ukončil profesionálnu hráčsku kariéru.
Po hráčskej kariére sa venoval koučingu
Sweetney sa neskôr presunul k trénovaniu. Od roku 2019 pôsobil ako asistent pri basketbalovom tíme Yeshiva University v New Yorku.
„Svet dnes prišiel o velikána. Ja som prišiel o blízkeho priateľa. Basketbalový svet stratil milovanú hviezdu. Naša židovská komunita prišla o spojenca a človeka, ktorý presne vedel, ako byť nápomocný,“ uviedol hlavný tréner Yeshiva University Elliot Steinmetz.
„Mike Sweetney nebol len priateľ. Bol rodina. Keď ste ho potrebovali, bol tam. Vždy. Ani ste ho nemuseli požiadať,“ dodal.
Sweetney počas kariéry v NBA zápasil aj s problémami s hmotnosťou. Napriek tomu si vybudoval meno na univerzitnej aj profesionálnej scéne a neskôr zostal súčasťou basketbalového prostredia ako tréner.