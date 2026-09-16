Levice parádnu sezónu v Lige majstrov nenapodobnia. V kvalifikácii nezvládli dramatický záver

Liga majstrov - štvrťfinále kvalifikácie
Patrioti Levice - Salon Vilpas 87:90 (45:48)
Levice: Brooks 21, Chavez 15, Tomaševič 13, Hicks 8, Bojanovský 4 (Ohams 15 /11 doskokov/, Watson-Gayle 10, Solčánsky 1, Dorsey, Pažický a Volárik 0)
Najviac bodov Vilpasu: Walker 29, Jeffries 26, Chavis 15
TH: 31/22 - 31/26, fauly: 25 - 24, trojky: 11 - 8
Rozhodovali: Horozov (Bul.), Praksch (Maď.), Poursanidis (Gréc.)
Štvrtiny: 19:30, 26:18, 23:21, 19:21.
Basketbalisti Patrioti Levice neuspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM) v sezóne 2026/2027.
V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87:90.
Na aktuálneho víťaza Tipos Slovenskej basketbalovej ligy tak čaká podobne ako v rokoch 2022 - 2024 účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA.
V B-skupine si zahrá s belgickým Oostende, maďarským Szolnokom, španielskou Gironou, poľskou Zielonou Górou a víťazom kvalifikačného dvojzápasu medzi kosovským Pečom a rumunským Dinamom Bukurešť.
VIDEO: Tréner Michal Madzin hodnotí zápas
VIDEO: Jelani Watson-Gayle hodnotí zápas
VIDEO: Boris Bojanovský hodnotí zápas
Priebeh zápasu Levice - Vilpas
I. polčas:
Levice úplne nezachytili nástup do stretnutia, hneď v prvej minúte inkasovali päťbodovú šnúru od Vilpasu.
Potom síce dokázali prebrať iniciatívu nad dianím na palubovke, ale fínsky tím veľmi rýchlo našiel herné sebavedomie a vďaka dobrej koncovke vyhral úvodnú štvrtinu 30:19.
Tento priebeh sa preniesol aj do začiatku druhej časti, keď manko Patriotov narástlo na 17 bodov.
Vtedy prišlo k správnej reakcii levického tímu - vyšší level agresivity, zlepšená defenzíva a vyššia úspešnosť streľby, sa premietli do návratu do súboja o víťazstvo.
Po prvom polčase napokon prehrávali Levičania rozdielom len jedného útoku - 45:48.
Záznam zápasu Patrioti Levice - Salon Vilpas
II. polčas:
Po prestávke pokračoval zlepšený výkon levického kolektívu, krok po kroku sťahoval manko, ale Vilpas stále dokázal mať riešenia, aby si udržiaval priaznivý stav.
Necelé tri minúty pred koncom tretej 10-minútovky sa podarilo najskôr Brooksovi vyrovnať na 61:61 a následne Ohams dostal po dlhom čase Patriotov do vedenia.
Posledné slovo mal napokon súper, do poslednej štvrtiny sa tak išlo z jeho pohľadu za stavu 69:68.
Tím trénera Madzina otvoril záverečnú časť osembodovou šnúrou, čím získal potrebnú psychologickú výhodu.
Všetko už smerovalo k hladkej výhre Levíc, no fínsky majster otočil úsekom 10:0 a 34 sekúnd pred koncom sa ujal vedenia 88:87.
Aktuálnemu šampiónovi Tipos SBL totiž zvlhol v nesprávnej chvíli strelecký prach, čo malo napokon za dôsledok koniec nádejí na účasť v skupinovej fáze LM.